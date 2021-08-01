«يوتيوب» يعلق قناة «سكاي نيوز» المملوكة لـ« مردوخ» لنشرها معلومات مضللة حول «كوفيد-19»

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 01 أغسطس 2021, 11:55 مساء
شعار شركة يوتيوب. (الإنترنت)

أعلن موقع «يوتيوب» الأحد أنه علّق قناة «سكاي نيوز أستراليا» من منصته لمدة أسبوع بسبب نشرها معلومات مضللة عن «كوفيد-19».

وتأتي هذه الخطوة بعد تحليل مقاطع فيديو حمّلتها القناة التلفزيونية التي يملكها قطب الإعلام روبرت مردوخ، وفق «فرانس برس».

سياسات واضحة
وقال الموقع في بيان «لدينا سياسات واضحة تجاه المعلومات المضللة المتعلقة بكوفيد-19 بهدف منع انتشار معلومات كاذبة عن فيروس كورونا قد تضر العالم».

مع امتلاكها 1,86 مليون مشترك على يوتيوب، يتابع القناة التي تملكها شركة تابعة لمجموعة «نيوز كورب» التي يملكها مردوخ، محافظون خارج أستراليا.

فعالية اللقاحات 
وتنتشر منشوراتها التي يشكك بعضها في وجود الجائحة وفعالية اللقاحات، على نطاق واسع على وسائل التواصل الاجتماعي في كل أنحاء العالم. وقبل ثلاثة أيام، نشرت القناة مقطع فيديو انتقد فيه إعلامي معروف برفضه القيود الصحية، قرار السلطات تمديد التدابير في سيدني.

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وأكدت قناة «سكاي نيوز» حظرها موقتا على يوتيوب وقال ناطق باسمها إن القناة «تدعم النقاشات حول مجموعة واسعة من المواضيع ووجهات النظر وهو أمر حيوي لأي ديموقراطية». وأضاف «نحن نأخذ التزامنا على محمل الجد لتلبية توقعات هيئة التحرير والمجتمع».

ولدى يوتيوب ثلاث عقوبات، الأولى تعليق القناة لمدة أسبوع، والثانية لمدة أسبوعين في حال تكرار المخالفة في غضون 90 يوما، والثالثة الحظر الدائم من المنصة. وحظر يوتيوب قناة الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب في أوائل العام 2021.

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