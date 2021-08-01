مصر والجزائر تتفقان على الدعم الكامل للرئيس التونسي

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 01 أغسطس 2021, 09:15 مساء
الرئيس المصري خلال لقاء وزير الشؤون الخارجية الجزائري رمطان العمامرة. (الإنترنت)

قالت الرئاسة المصرية إن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي اتفق مع وزير خارجية الجزائر رمطان لعمامرة، يوم الأحد، على الدعم الكامل للرئيس التونسي قيس سعيد، وسط أزمة سياسية في تونس.

وقال بيان للرئاسة بعد اجتماع بين السيسي ولعمامرة: «تم التوافق في هذا الصدد نحو الدعم الكامل للرئيس التونسي قيس سعيد، ولكل ما من شأنه صون الاستقرار في تونس وإنفاذ إرادة واختيارات الشعب التونسي الشقيق حفاظًا على مقدراته وأمن بلاده».

واستقبل الرئيس المصري، اليوم، وزير الشؤون الخارجية الجزائرية رمطان العمامرة، بحضور السيد سامح شكري وزير الخارجية، والسفير محمد لعجوزي، السفير الجزائري لدى القاهرة. 

 العلاقات الثنائية
وصرح الناطق الرسمي باسم رئاسة الجمهورية المصرية بأن اللقاء تناول التباحث حول آفاق العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين، حيث تم التأكيد على الإرادة السياسية والرغبة المشتركة لتعزيز أطر التعاون بين مصر والجزائر وتعظيم قنوات التواصل المشتركة، لا سيما على مستوى تيسير حركة التبادل التجاري وزيادة حجم الاستثمارات البينية، وكذا التنسيق السياسي والأمني وتبادل المعلومات في مكافحة الإرهاب والفكر المتطرف الذي يمثل تهديدًا للمنطقة بأكملها.

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كما تطرق اللقاء إلى مناقشة تطورات عدد من القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك، كما تم استعراض آخر تطورات ملف سد النهضة، حيث أكد الرئيس موقف مصر الثابت بالتمسك بحقوقها التاريخية من مياه النيل وبالحفاظ على الأمن المائي لمصر، مع التشديد في هذا الإطار على أهمية قيام كافة الأطراف المعنية بالانخراط في عملية التفاوض بجدية وبإرادة سياسية حقيقية للوصول لاتفاق شامل وملزم قانونًا حول قواعد ملء وتشغيل سد النهضة.

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