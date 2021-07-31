الأمطار الموسمية في الهند تحصد أرواح 11 شخصا (فيديو)

فيضانات على ضفاف الغانج شمال الهند. (أ ف ب)

أعلنت السلطات الهندية، السبت، أن 11 شخصًا لقوا حتفهم في شرق البلاد بعد أن جرفت الأمطار الغزيرة منازل وتسببت في انزلاقات للتربة، ما رفع عدد ضحايا الأمطار الموسمية إلى أكثر من 230 شخصًا.

تساقطت الأمطار الغزيرة التي اجتاحت البلاد، في ولاية البنغال الغربية (شرق)، متسببة بدمار كبير، وفق «فرانس برس».

وقال وزير إدارة الكوارث في البنغال الغربية، جاويد خان، إن أربعة أشخاص صُعقوا بالكهرباء بعد أن غمرت الأمطار منازلهم في بلدة هوراه ومنطقة شمال 24 بارغاناس. وأضاف أن سبعة أشخاص لقوا حتفهم عندما غمرت المياه منزلهم، ولا يزال آخرون في عداد المفقودين.

وفي ولاية جهارخاند المجاورة، غمرت المياه عشرات السيارات بعد هطول أمطار غزيرة لخمسة أيام. ويعتقد الخبراء بأن التلقبات المناخية تسهم في غزارة الأمطار الموسمية التي تهطل سنويًّا في الهند من يونيو إلى سبتمبر.

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وتعرضت ولاية ماهاراشترا (غرب) في يوليو لأمطار غزيرة وانزلاقات للتربة تسببت في إغراق القرى بالوحول، ما أسفر عن مقتل ما لا يقل عن 200 شخص. كما وقعت أضرار جسيمة في ولايتي هيماشال براديش وأوتارانتشال (شمال).

ولقي سبعة أشخاص مصرعهم في انزلاق للتربة في هيماشال براديش هذا الأسبوع، وقضى سبعة آخرون في عاصفة شديدة اجتاحت قرية هونزار النائية في كشمير الهندية.

وعُلق سياح في هاتين الولايتين بسبب انهيارات أرضية جعلت الطرق الرئيسية غير سالكة.