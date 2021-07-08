انتهاء البحث عن ناجين محتملين تحت ركام المبنى المنهار في فلوريدا

عمال إنقاذ يفتشون بين انقاض مبنى انهار في سيرفسايد في ولاية فلوريدا الأميركية. (أ ف ب)

أعلنت السلطات الأميركية الأربعاء أنّ فرق الإنقاذ ستوقف عمليات البحث عن ناجين محتملين تحت ركام المبنى السكني الذي انهار جزئياً قبل أسبوعين في سيرفسايد قرب مدينة ميامي في ولاية فلوريدا وستركّز جهودها على رفع الأنقاض لانتشال الجثث المطمورة تحتها.

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وقالت رئيسة بلدية مقاطعة ميامي-ديد دانييلا ليفين كافا «ببالغ الحزن أعلن لكم أننا اتّخذنا بعد ظهر اليوم القرار البالغ الصعوبة بالانتقال من مرحلة البحث والإنقاذ إلى مرحلة انتشال (الجثث)»، مشيرة إلى أنّ عدد الجثث التي انتشلت حتى الساعة بلغ 54 في حين لا يزال 86 شخصاً في عداد المفقودين، وفق «فرانس برس».