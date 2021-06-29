بايدن يتفقد موقع المبنى المنهار في فلوريدا الخميس مع ارتفاع الحصيلة إلى 11 قتيلا

عمال إنقاذ يفتشون بين انقاض مبنى انهار في سيرفسايد في ولاية فلوريدا الأميركية. (أ ف ب)

يجري الرئيس الأميركي جو بايدن هذا الأسبوع زيارة تفقدية لموقع المبنى المنهار في جنوب فلوريدا وفق ما أعلن البيت الأبيض، الثلاثاء، في حين تتواصل عمليات البحث بين الانقاض للعثور على 150 شخصا لا يزالون في عداد المفقودين.

وفجر الخميس، انهار المبنى المؤلف من 12 طابقا والذي يضم 55 شقة من ضمن مجمع مطل على المحيط في سيرفسايد قرب ميامي بيتش بينما كان سكانه نائمين، ما أدى إلى مصرع ما لا يقل عن 11 شخصا، بحسب «فرانس برس».

وأعلن البيت الأبيض ان الرئيس سيجري الخميس زيارة تفقدية للموقع برفقة السيدة الأولى جيل في إطار حرصه على تلقي سلطات الولاية والمنطقة كل ما تحتاج إليه في عمليات الإغاثة.

المأساة الرهيبة

وقالت الناطقة باسم البيت الأبيض جين ساكي إن الرئيس والسيدة الأولى «يشكران المستجيبين الأوائل الأبطال، وفرق البحث والإنقاذ وكل الذين يعملون بلا كلل على مدار الساعة». وأوضحت ساكي أنهما يريدان «لقاء العائلات التي عانت جراء هذه المأساة الرهيبة، والمنتظرة بأسى وبقلب مفطور سماع أنباء عن أحبائها، لمواساتها في ظل استمرار جهود البحث والانقاذ».

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وأفاد سكان القسم الصامد من المجمع بأنهم استفاقوا نحو الساعة 1,30 (5,30 ت غ)، الخميس، على هدير أشبه بالرعد واهتزازات كبيرة. وساعد عمال الإغاثة الذين كانوا أوائل الواصلين إلى الموقع في إجلاء عشرات السكان وانتشلوا فتى من بين الأنقاض.

والثلاثاء شددت دانييلا ليفن كافا رئيسة بلدية مقاطعة ميامي-ديد في مؤتمر صحفي على أن الجهود للبحث عن ناجين «مضنية ومرهقة» مؤكدة أن حصيلة الضحايا لا تزال 11 وفاة.

صعوبة لا يمكن تصورها

ومساء الإثنين شارك أقارب للضحايا والمفقودين وجيران لهم في أمسية صلاة على الشاطئ القريب حاملين ورودا بيضاء.

وبواسطة مصابيح مضيئة كتب بعضهم كلمة «هوب» التي تعني أمل باللغة الإنجليزية، على الرمل، فيما تواصلت ليلا أعمال البحث في الموقع. ويشتبه خبراء بأن المبنى كان يعاني من خلل هيكلي.

«أضرار بنيوية كبيرة»

وكان تقرير حول وضع المبنى أشار في 2018 إلى «أضرار بنيوية كبيرة» فضلا عن «تشققات» في الطوابق السفلية للمبنى على ما جاء في وثائق نشرتها بلدية سيرفسايد مساء الجمعة.

وكان جين فودنيكي رئيس لجنة المبنى قد أشار في رسالة إلى السكان في أبريل إلى أضرار «متسارعة» في المبنى. وتقرر البدء قريبا بإصلاحات في المبنى الذي شيد قبل 40 عاما، لكن الكارثة كانت أسرع.

والأحد قال بايدن إن إدارته ستنسق مع مسؤولين محليين، وإنها «مستعدة لتقديم كل الدعم والمساعدة». وقال في بيان: «إنها مرحلة صعبة بشكل يفوق التصور على العائلات التي تعاني جراء هذه المأساة».