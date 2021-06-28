نيويورك: حادث إطلاق نار يؤدي إلى إصابة أحد المارة

عناصر من شرطة نيويورك بعد حادث إطلاق في «تايمز سكوير» في 8 مايو 2021 . (أ ف ب)

أعلنت الشرطة أن حادث إطلاق النار في ساحة «تايمز سكوير» في نيويورك، الأحد، أدى إلى إصابة أحد المارة في الـ21 من العمر، في آخر حادث من هذا النوع في هذه المدينة، وفقًا لوكالة «فرانس برس».

وأُصيب الشاب برصاصة طائشة في الظهر أثناء عودته مع أسرته إلى فندق «ماريوت ماركي» في برودواي وفق ما صرح ناطق باسم شرطة نيويورك لوكالة «فرانس برس»، مضيفًا: «كان الشاب الهدف غير المقصود في خلاف بين رجلين».

وتابع أن الرجل الذي قالت وسائل الإعلام المحلية إنه كان في زيارة من شمال ولاية نيويورك، نُقل إلى المستشفى وحياته ليست في خطر، موضحًا: أن «الشرطة فتحت تحقيقًا ولم يتم توقيف أي شخص».

ويأتي الحادث بعد عملية إطلاق نار في «تايمز سكوير» في مايو، ما أدى إلى إصابة فتاة تبلغ من العمر أربع سنوات وامرأتين. وتم القبض على المشتبه به في وقت لاحق في فلوريدا، وجاء حادث إطلاق النار بالتزامن مع عودة النشاط إلى جادة برودواي بعد تدابير العزل الناجمة عن الجائحة التي أدت إلى إغلاق جميع المسارح في مارس 2020.

والمغني بروس سبرينغستين هو أول فنان يحيي حفلًا موسيقيًّا مساء السبت في برودواي أمام الجمهور منذ العام الماضي، وزادت عمليات إطلاق النار والجرائم في نيويورك منذ تفشي فيروس «كورونا»، وشكلت السلامة العامة العنوان الرئيسي خلال الحملة الأخيرة لرئاسة البلدية.