«الأوروبي لمراقبة الأمراض»: المتحورة «دلتا» ستشكل 90% من إصابات «كوفيد» في الاتحاد بنهاية أغسطس

عينة للمصاب بكورونا لتحديد متحورات الفيروس. (الإنترنت)

أعلن المركز الأوروبي لمراقبة الأمراض، الأربعاء، أن المتحورة «دلتا» ستشكل 90% من إصابات «كوفيد» الجديدة في الاتحاد الأوروبي بنهاية أغسطس، داعيًا إلى التيقظ.

وحذرت مدير الوكالة الأوروبية للأمراض، أندريا أمون، «من المرجح أن تنتشر متحورة دلتا على نطاق واسع خلال الصيف، خصوصًا بين الشباب غير المستهدفين بحملة التلقيح»، وفق «فرانس برس».

متحورة «ألفا»

وقال المركز في مذكرة إنه في حين أن متحورة «ألفا» المكتشفة في المملكة المتحدة لا تزال سائدة في المنطقة حاليًا، تتوقع نمذجات الوكالة الأوروبية أن المتحورة دلتا التي تم اكتشافها في الهند ستمثل 70% من الإصابات الجديدة في الاتحاد الأوروبي بحلول مطلع أغسطس و90% في نهاية ذاك الشهر.

- «الصحة العالمية» تطالب مختبرات اللقاحات بوضع 50% من إنتاجها بتصرّف آلية كوفاكس

- «الصحة العالمية»: اللقاحات فعالة ضد متحورات«كورونا» بما فيها «دلتا»

ولمواجهة ظهور المتحورة دلتا التي تنتقل بنسبة أعلى بـ40 إلى 60% من «ألفا» وفقًا لوكالة الصحة، يدعو المركز الأوروبي لمكافحة الأمراض والوقاية منها إلى تسريع التطعيم. في المختبر أو في الحياة اليومية، تتقارب الدراسات حول نقطة واحدة: إن تلقي جرعة واحدة من اللقاح يوفر حماية محدودة ضد متحورة «دلتا».

حتى الآن، نحو 30% ممن تزيد أعمارهم على 80 عامًا ونحو 40% ممن تزيد أعمارهم على 60 عامًا في الاتحاد الأوروبي لم يتم تلقيحهم بالكامل بعد، وفقًا للمركز الأوروبي الذي يضم الدول الـ27 الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، إضافة إلى النرويج وأيسلندا وليختنشتاين.

الجرعة الثانية من اللقاح

وقالت أندريا أمون: «في هذه المرحلة يصبح من الضروري إعطاء الجرعة الثانية من اللقاح ضمن الحد الأدنى للفترة المسموح بها بعد الجرعة الأولى لتسريع وتيرة حماية الأشخاص الأكثر عرضة للإصابة». كما يحث المركز الأوروبي لمكافحة الأمراض والوقاية منها الدول على توخي الحذر بشأن تخفيف الإجراءات الصحية لمكافحة الفيروس.

وفقًا لسيناريوهات الوكالة فإن «أي تخفيف خلال فصل الصيف للإجراءات غير الصيدلانية التي كانت مطبقة في الاتحاد الأوروبي/المنطقة الاقتصادية الأوروبية في بداية شهر يونيو يمكن أن يؤدي إلى زيادة سريعة وكبيرة في عدد الحالات اليومية في جميع الفئات العمرية».

وحذر المركز من أن هذه الزيادة ستؤدي إلى ارتفاع عدد المرضى الذين سيدخلون المستشفيات والوفيات «التي يمكن أن تصل إلى نفس المستويات التي كانت عليها في خريف 2020 إذا لم يتم اتخاذ إجراءات إضافية».