«الصحة العالمية»: اللقاحات فعالة ضد متحورات«كورونا» بما فيها «دلتا»

مقر منظمة الصحة العالمية.(أرشيفية: الإنترنت)

أكدت ماريا فان كيركوف، الخبيرة في منظمة الصحة العالمية إنه مازال هناك قلق بشأن متحور «دلتا» لفيروس كورونا، خاصة أنه ينتشر بسرعة في العديد من البلدان.

وأشارت كيركوف ،في مؤتمر صحفي بمقر المنظمة بجنيف مساء الإثنين، إلى دراسة حديثة بحثت في متحور دلتا وتؤكد أن اللقاحات مازالت فعالة ضد متحورات فيروس كورونا بما في ذلك متحور دلتا وتنتج الأجسام المضادة، معتبرة أن الحماية الكاملة تتوفر بحصول الشخص على جرعتي اللقاح، مشددة على ضرورة الحفاظ على التدابير الاحترازية للوقاية من الفيروس ومتحوراته لأن أحدا لا يعرف ماذا سيحدث في المستقبل، بحسب وكالى أنباء الشرق الأوسط «أ ش أ».

متحورات كورونا فتاكة وأسرع انتشارا

ومن جانبه، قال المدير التنفيذى لبرامج الطوارئ بالمنظمة الدولية الدكتور مايك رايان إن المتحورات الأخيرة لفيروس كورونا فتاكة وأسرع في الانتشار ، مشيرا إلى أن خطرها سيكون أكبر مع زيادة المعرضين لها دون حماية وطالب رايان بالاسراع فى التلقيح ، محذرا من فشل كبير على المستوى العالمى خاصة وأن قدرات المستشفيات لاتزال تمثل نقطة ضعف.

- عدد قياسي جديد لإصابات «كوفيد» في موسكو في ظل تفشي المتحوّر «دلتا»

- ميركل وماكرون يدعوان إلى الحذر في مواجهة «متحور دلتا» خلال مباريات أوروبا

وقال المدير العام لمنظمة الصحة العالمية الدكتور تادروس أدهانوم، خلال المؤتمر الصحفي، إن عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا بدأت تنخفض عالميا منذ 8 أسابيع وكذلك حالات الوفيات منذ 7 أسابيع ، مشيرا إلى أنه برغم ذلك فإن أعداد الاصابات والوفيات مازالت كبيرة، حيث يوجد عدد من البلدان في أفريقيا والأمريكتين وآسيا تواجه تفشي كبير للفيروس.

ولفت إلى أن هناك 2.5 مليون حالة إصابة جديدة و 460 ألف حالة وفاة في الأسبوع الأخير، مرجعا ذلك إلى المزيد من المخالطة دون مراعاة التباعد الاجتماعي وكذلك تزايد عدد متغيرات الفيروس والاستخدام غير الفعال لتدابير السلامة وعدم الانصاف فى توزيع اللقاحات بين بلدان العالم.

نهج خطر

وأكد المدير العام لمنظمة الصحة العالمية أن الاعتماد على قلة من الشركات في إنتاج اللقاحات هو نهج خطر ، مشيرا إلى أن جائحة كورونا بينت نقاط الضعف فى هذا النظام.

وأعلن الدكتور تادروس أدهانوم أن المنظمة وشركاؤها في مرفق كوفاكس تعمل حاليا مع شركة بيوفاك للأدوية وشركة أفريجن للتكنولوجيا الحيوية المدعومتين من فرنسا لإنشاء أول مركز لنقل تكنولوجيا تكنولوجيا ( ام أر ان ايه ) الخاصة بتصنيع اللقاحات وذلك بهدف توسيع نطاق إنتاج والوصول إلى لقاحات كورونا خلال الأسابيع المقبلة ، مشيرا إلى أنه سيتم التفاوض على التفاصيل مع حكومة جنوب أفريقيا والشركاء من القطاعين العام والخاص داخل البلاد ومن جميع أنحاء العالم.

وأشار المدير العام لمنظمة الصحة العالمية إلى أن المنظمة تلقت 28 عرضا حتى الآن إما لتوفير هذه التكنولوجيا لتصنيع اللقاحات أو لاستضافة مركز تكنولوجي أو كليهما.