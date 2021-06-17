إقلاع أول رحلة مأهولة إلى المحطة الفضائية الصينية

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 17 يونيو 2021, 08:26 صباحا
الصاروخ «لونغ مارتش -2 إف» بعدإطلاقه من قاعدة شمال غرب الصين، 17 يونيو 2021، (ا ف ب)

أطلقت الصين اليوم الخميس، صاروخا على متنه ثلاثة روّاد فضاء في أول مهمة مأهولة إلى المحطّة الفضائية التي تبنيها بكين، في خطوة ترتدي أهمية كبيرة في برنامجها الطموح لترسيخ مكانتها كقوة فضائية عالمية.

ووسط غمامة ضخمة من الدخان أقلع الصاروخ «لونغ مارتش -2 إف» من قاعدة إطلاق الصواريخ في صحراء غوبي (شمال غرب الصين) محمّلا بالمركبة الفضائية «شنتشو-12»، وعلى متنها ثلاثة روّاد سيقضون ثلاثة أشهر في محطة تيانغونغ الجاري بناؤها، في ما سيشكّل أطول مهمة فضائية مأهولة للصين حتى الآن، حسب وكالة «فرانس برس».

وتأتي هذه المهمة في ظل أجواء متوتّرة بين الصين والغرب، ويمثل نجاحها أهمية بالغة لبكين التي تستعدّ للاحتفال في الأول من يوليو بالذكرى المئوية لتأسيس الحزب الشيوعي الصيني.

وقررت الصين إقامة قاعدة فضائية مأهولة خاصة بها بعد رفض الولايات المتّحدة السماح لها بالمشاركة في المحطة الفضائية الدولية.

والمحطة الفضائية الدولية التي تجمع كلا من الولايات المتحدة وروسيا وكندا وأوروبا واليابان ستخرج من الخدمة في العام 2024 حتى وإن كانت وكالة الفضاء الأميركية «ناسا» لم تستبعد تمديد عمرها لما بعد العام 2028.

ومن المقرّر أن تبقى محطة «تيانغونغ» الفضائية الصينية في الخدمة لمدة عشر سنوات على الأقلّ.

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