منظمة الصحة العالمية تصنف السلالة الهندية لفيروس كورونا بـ«مثيرة للقلق»

المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبريسوس وماريا فان كيركوف، المسؤولة التقنية في منظمة الصحة العالمية عن مكافحة كوفيد-19. (أ ف ب)

صنفت منظمة الصحة العالمية، الإثنين، السلالة الهندية المتحورة من فيروس كورونا «مثيرة للقلق». وكشفت المسؤولة التقنية عن مكافحة فيروس كورونا في المنظمة أن هذا القرار جاء في ظل قدرة هذه المتحورة على الانتشار بشكل أكبر، بالإضافة إلى احتمال مقاومتها اللقاحات. وبحسب الإحصاءات الرسمية، تسجل يوميا أربعة آلاف وفاة بكوفيد-19 في الهند، حيث ناهزت الحصيلة الإجمالية 250 ألف وفاة.

وقالت المنظمة إنها صنفت متحور فيروس كورونا المنتشر في الهند »بي.1.617» بأنها «مثيرة للقلق»، خصوصا بسبب قدرتها على التفشي بشكل أكبر« بحسب «فرانس 24 ،

بي.1.617

وصرّحت الطبيبة ماريا فان كيركوف، المسؤولة التقنية في منظمة الصحة العالمية عن مكافحة كوفيد-19، بالقول: «هناك معلومات تفيد بأن (بي.1.617) أكثر قدرة على التفشي، إضافة لعناصر تدفع إلى الاعتقاد بأنها قادرة بدرجة ما على مقاومة اللقاحات، وبالتالي قررنا تصنيفها متحورة مثيرة للقلق على مستوى العالم».

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وأوضحت فان كيركوف أن تفاصيل إضافية ستنشر الثلاثاء في التقرير الوبائي الأسبوعي للوكالة الأممية، لكن الأمر يتطلب الكثير من الأبحاث حول المتحوّرة «لمعرفة كمية الفيروس المنتشر» وأيضًا مدى قدرته على الحد من فاعلية اللقاحات.

وشددت فان كيركوف على «عدم وجود ما يوحي في الوقت الراهن بأن تشخيصاتنا، وأدويتنا ولقاحاتنا غير مجدية. وهذا أمر مهم»، وأكدت ضرورة مواصلة التقيد بالتدابير الصحية على غرار التباعد الاجتماعي، ووضع الكمامات، والحد من الاختلاط. وتابعت فان كيركوف: «سوف نرى مزيد المتحورات المثيرة للقلق، ويجب أن نفعل كل ما بالإمكان للحد من التفشي، والحد من الإصابات، وتجنب العدوى والحد من خطورة المرض».

بؤرة وبائية عالمية

وتعد هذه المتحورة أحد أسباب اكتساح الجائحة للهند التي تعتبر حاليًا أكبر بؤرة وبائية في العالم، لكنها ليست السبب الأوحد. وبحسب الإحصاءات الرسمية، تسجل يوميا أربعة آلاف وفاة بكوفيد-19 في الهند، حيث ناهزت الحصيلة الإجمالية 250 ألف وفاة.

ويعتبر خبراء كثر أن هذه الحصيلة أدنى بكثير من الرقم الحقيقي، مشيرين خصوصًا إلى البيانات الواردة من محارق الجثث، والضحايا غير المسجلين كثر، إذ أن الطفرة الوبائية الحالية تخطت المدن الكبرى واتسعت رقعتها إلى مناطق ريفية مستشفياتها قليلة ونادرًا ما تحدّث سجلاتها.