«الصحة العالمية»: المتحور الهندي أحد أسباب تفشي كورونا

متطوعون في معبد للسيخ في نيودلهي يوفرون الأكسجين للمرضى (أ ف ب)

اعتبرت كبيرة العلماء في منظمة الصحة العالمية سوميا سواميناثان، السبت، أن النسخة المتحورة الهندية من كوفيد-19 هي أحد العوامل التي أدت إلى تفشي الفيروس بوتيرة متسارعة للغاية في الهند؛ لأنها أكثر عدوى وفتكا، كما أنها أكثر قدرة على مقاومة اللقاحات مقارنة مع النسخة الأصلية للفيروس.

وقالت سواميناثان، خلال مقابلة أجرتها معها وكالة «فرانس برس» في جنيف، إن النسخة المتحورة «بي واحد 617» التي اكتشفت في الهند للمرة الأولى في أكتوبر الماضي، هي حتما أحد العوامل الأساسية في تسريع انتشار الوباء وخروجه عن السيطرة في ثاني أكبر بلد في العالم.

وللمرة الأولى منذ بدء تفشي الفيروس فيها، سجلت الهند، السبت، حصيلة يومية قياسية بالفيروس تخطت أربعة آلاف وفاة بالإضافة إلى 400 ألف إصابة جديدة، لكن الخبراء يعتقدون أن هذه الأرقام الرسمية أقل بكثير من الواقع.

وقالت الدكتورة سواميناثانان، وهي طبيبة أطفال وباحثة هندية، إن منظمة الصحّة العالمية تصنف هذا المتحوّر ضمن قائمة المتحورات الأكثر خطورة من النسخة الأصلية للفيروس؛ لأن قدرته على التفشي أكبر وكذلك قدرته على تخطي الدفاعات التي توفرها اللقاحات، كما أن معدل الوفيات التي تسجل لدى المرضى الذي يصابون به هي أعلى.

وأوضحت «هناك طفرات لهذا المتحور تزيد من معدلات انتقال العدوى، ويمكنها أن تجعله أيضا مقاوما للأجسام المضادة التي اكتسبها الجسم سواء من خلال التطعيم أو من إصابته بالفيروس بصورة طبيعية».

تجمعات جماهيرية حاشدة

لكن مسؤولة منظّمة الصحة العالمية أكدت أن هذا المتحور لا يمكن تحميله وحده مسؤولية الزيادة الهائلة في أعداد الإصابات بكوفيد-19 في الهند، مشيرة بالخصوص إلى أن المسؤولية تتحمّلها أيضا الحكومة الهندية التي تخلت على ما يبدو عن حذرها في وقت مبكر جدا وسمحت بتنظيم «تجمّعات جماهيرية حاشدة، شكلت بؤرة مثالية لتفشي الوباء».

التطعيم وحده لا يكفي

وحذرت الطبيبة من أن مكافحة تفشي الوباء في الهند مهمة صعبة للغاية «لأن الوباء يتفشى بين آلاف الأشخاص ويتضاعف بوتيرة تجعل من الصعب للغاية إيقافه، والتطعيم لوحده لن يكون كافيا لاستعادة السيطرة على الوضع».

والهند، أكبر منتج للقاحات في العالم، أعطت حتى الآن اللقاح بجرعتيه لـ2% فقط من سكانها البالغ عددهم 1.3 مليار نسمة.

ولفتت سواميناثان إلى أن «الأمر سيستغرق شهورا، إن لم يكن سنوات، للوصول إلى معدل 70 إلى 80% من السكان الملقحين».

ويزيد نطاق تفشي الوباء في الهند من خطر ظهور متحورات جديدة أكثر خطورة. وقالت سواميناثان إنّه «كلّما زاد تكاثر الفيروس وانتشاره وانتقاله، كلّما زاد خطر حدوث متحورات منه وزادت قدرته على التكيّف». واعتبرت مسؤولة الصحة العالمية أن هذ الأمر «سيمثل مشكلة للعالم بأسره».