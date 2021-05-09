آخر تطورات انتشار «كورونا» في العالم.. 4200 وفاة بالهند.. تخفيف القيود في إسبانيا وفرنسا

فريق طبي يجري اختبارات للكشف عن فيروس «كورونا» في إحدى أسواق الهند. (أرشيفية: الإنترنت)

تظهر التطورات المتعلقة بانتشار فيروس «كورونا» في العالم، في ضوء أحدث الأرقام والتدابير الجديدة والأحداث البارزة، ارتفاعًا في عدد الوفيات جراء الفيروس في عدد من الدول وتراجع قيود الحجر الصحي والإغلاق في دول أخرى.

ففي الولايات المتحدة أسفر وباء كوفيد-19 عن وفاة 581 ألف شخص رسميا منذ مطلع العام 2020 لكنه تسبب «على الأرجح» بعدد أكبر من الوفيات في هذا البلد الأكثر تضررًا على صعيد الضحايا في العالم جراء الجائحة، وفق ما قال المستشار الطبي للبيت الأبيض أنطوني فاوتشي.

وردًّا عل سؤال حول دراسة جديدة نشرتها هذا الأسبوع جامعة واشنطن، قدرت حصيلة الوباء بـ900 ألف وفاة في الولايات المتحدة، لم يذهب فاوتشي إلى حد تأكيد هذه البيانات.

أول وفاة في لاوس

توفيت فيتنامية، الأحد، في لاوس جراء وباء كوفيد-19 لتصبح أول شخص في هذا البلد الشيوعي الفقير يقضي جراء هذا المرض على ما ذكرت وسائل الاعلام الرسمية.

إغلاق شامل في تونس

دخل إغلاق تام جديد لمدة أسبوع حيز التنفيذ، الأحد، في تونس يشمل عيد الفطر، في وقت تواجه فيه المستشفيات صعوبات مع ارتفاع عدد الإصابات.

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وأعلنت الحكومة، الجمعة، فرض إغلاق تام في البلاد طوال أسبوع عيد الفطر لمكافحة عودة انتشار فيروس كورونا، محذرة من أن القطاع الصحي مهدد «بالانهيار».

لقاحات أسترازينيكا

وقال المفوض الأوروبي، تييري بروتون، إن الاتحاد الأوروبي لم يجدد عقده للحصول على لقاحات أسترازينيكا المضادة لفيروس كورونا لفترة ما بعد يونيو. وأتى ذلك غداة إعلان توقيع اتفاق جديد بين الاتحاد الأوروبي ومختبر فايزر الأميركي.

4200 وفاة في 24 ساعة في الهند

سجلت الهند، البالغ عدد سكانها 1.3 مليار نسمة، السبت 4197 حالة وفاة إضافية في يوم واحد وهو عدد قياسي جديد في هذا البلد ما يرفع حصيلة الوفيات إلى 238270 حالة.

ويسجل الوضع الوبائي استقرارًا في المدن الكبرى مثل نيودلهي وبومباي التي حصلت على إمدادات أكسجين إضافية، إلا أن المناطق الريفية في جنوب البلاد تشهد ارتفاعًا كبيرًا في الإصابات ما دفع السلطات إلى فرض إجراءات حجر محلية.

وتساهم نسخة متحورة أشد عدوى ومقاومة للقاحات في هذه الموجة الجامحة في الهند على ما أفادت كبيرة علماء منظمة الصحة العالمية، سمية سواميناتان.

تخفيف «سياسي» للإغلاق في فرنسا

ندد نحو عشرين طبيبًا وباحثًا فرنسيًّا في مقال بتخفيف الإغلاق لأسباب «سياسية» أكثر منها «صحية»، محذرين من مخاطر رفع بعض القيود في حين ما زالت تُسجل في البلاد أعداد مرتفعة من الإصابات وحالات الاستشفاء اليومية.

ودعا هؤلاء إلى «اعتماد بروتوكول جديد على المستوى الوطني يحدد مستويات تؤدي تلقائيًّا إلى اعتماد إجراءات يوافق عليها وتناقش مسبقًا».

تخفيف في إسبانيا

شعر سكان إسبانيا ببعض الحرية، الأحد، مع السماح لهم بمغادرة مناطقهم.

وفي غالبية المناطق ترافق انتهاء هذا الإجراء الاستثنائي مع رفع حظر التجول كما الحال في برشلونة (شمال شرق)، حيث استقبل القرار بصيحات فرح وتصفيق وموسيقى.

تخفيف للقيود للملقحين في ألمانيا

سيستفيد أكثر من سبعة ملايين ممن تلقوا اللقاح في ألمانيا اعتبارًا من الأحد من تخفيف في القواعد الصحية الصارمة المعمول بها، مع إمكان التوجه إلى الحلاق من دون ضرورة إبراز اختبار سلبي النتيجة، أو الاجتماع بعدة أشخاص.

هذه الإجراءات الجديدة تشمل أيضا الأشخاص الذين شفوا من الفيروس بعد الإصابة.

مهرجانات هذا الصيف في بلجيكا

ورأى رئيس الوزراء البلجيكي ألكسندر دي كرو أن «من الممكن» تنظيم «بعض المهرجانات الكبرى» مجددًا «في النصف الثاني من الصيف» مثل مهرجان «تومورولاند» للموسيقى الإلكترونية.

وستكشف هذه التفاصيل الثلاثاء. وقال مكتب رئيس الوزراء إن من بين «الخيارات المطروحة السماح بالدخول استنادًا إلى شهادة خضراء أوروبية» تسمح بتأكيد حصول حاملها على اللقاح أو أنه أجرى اختبارًا سلبيًّا أو أُصيب بفيروس كوفيد-19 سابقًا.