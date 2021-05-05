إيران ترصد ثلاث إصابات بالمتحور الهندي لفيروس «كورونا»

سيدة تضع كمامة للوقاية من كوفيد-19 أثناء عبورها جسرا للمشاة في طهران. (أ ف ب)

رصدت إيران، أكثر دول الشرق الأوسط تأثرًا بجائحة «كوفيد-19»، ثلاث إصابات بالنسخة المتحورة الهندية من فيروس كورونا التي يعود إليها الارتفاع الكبير في عدد الإصابات بالهند، وفق ما أعلن وزير الصحة الأربعاء.

وأفاد الوزير سعيد نمكي: «في محافظة قم (وسط إيران)، حددنا ثلاث حالات مؤكدة بين (رعايا من) الهنود المتواجدين في المحافظة»، بحسب ما نقل عنه الموقع الإلكتروني للوزارة. وأكد مدير دائرة العلاقات العامة في الوزارة كيانوش جهانبور، أن هذه الحالات «هي أولى الإصابات المؤكدة بالمتحور الهندي» في إيران، وفق «فرانس برس».

موجة وبائية رابعة

وسجلت رسميًّا في قم في فبراير 2020، أولى حالات كوفيد-19 في إيران. ومنذ ذلك الحين، أصبحت الجمهورية الإسلامية أكثر دول المنطقة تأثرًا بالفيروس، وهي سجلت منذ أواخر مارس، ارتفاعًا في عدد الإصابات والوفيات، في ما وصفه مسؤولون بـ«موجة وبائية رابعة» هي الأشد حتى الآن.

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وأشار نمكي الى أن الموجة بدأت بالانحسار «تدريجيًّا في بعض المحافظات»، لكنه شدد على أن العاملين في المجال الصحي باتوا «متعبين بشدة» جراء مكافحة الوباء، داعيا الناس إلى التزام الإجراءات الوقائية. وتسبب فيروس كورونا بوفاة 73568 شخصًا من أصل مليونين و591 ألفًا و609 إصابات، وفق الأرقام التي نشرتها وزارة الصحة الإيرانية الأربعاء.

عملية التلقيح الوطنية

وسبق لمسؤولين إيرانيين، بينهم نمكي، التأكيد أن الأرقام الرسمية لا تعكس بشكل كامل الأرقام الفعلية. وتأمل إيران في أن تساهم عملية التلقيح الوطنية التي أطلقت رسميا في فبراير الماضي، في مكافحة تفشي الوباء، على الرغم من أنها تمضي بأقل من السرعة والانتشار المطلوبين.

وإضافة إلى الاستيراد، تأمل إيران في أن تبدأ قريبًا بإنتاج لقاحات محلية بناء على مشاريع يتم تطويرها محليًّا، بلغ بعضها مرحلة الاختبارات السريرية.