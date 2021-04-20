حزب إردوغان يقترح مجموعة صداقة برلمانية مع مصر

الرئيس التركي رجب طيب إردوغان. (أرشيفية: الإنترنت)

اقترح حزب الرئيس التركي رجب طيب إردوغان، الثلاثاء، تأسيس مجموعة صداقة برلمانية مع مصر، في خطوة جديدة في إطار جهود أنقرة لتطبيع العلاقات مع القاهرة.

وقال زعيم كتلة حزب إردوغان، العدالة والتنمية، في البرلمان بولنت توران: «سنقدم اليوم مقترحًا إلى مكتب رئيس البرلمان لتأسيس مجموعة صداقة بين الجمهورية التركية ومصر»، وفق ما نقلت وكالة أنباء الأناضول الرسمية.

- تشاووش أوغلو: وفد تركي يزور مصر في مايو لبحث تطبيع العلاقات

وأشاد وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو، الأسبوع الماضي، بما وصفها «حقبة جديدة» في العلاقات مع مصر، معلنًا زيارة مرتقبة الشهر المقبل لوفد دبلوماسي إلى القاهرة.

وفي إطار مساعي أنقرة الدبلوماسية، كشف مصريون يعملون في وسائل إعلام معارضة في إسطنبول أن مسؤولين أتراكًا طلبوا منهم تخفيف حدة نبرتهم تجاه الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، بحسب «فرانس برس».