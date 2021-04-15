تشاووش أوغلو: وفد تركي يزور مصر في مايو لبحث تطبيع العلاقات

وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو، (أرشيفية: الإنترنت)

أعلن وزير الخارجية التركي، الخميس، أن وفدًا تركيًا سيتوجه إلى مصر مطلع مايو لمناقشة «تطبيع» العلاقات بين البلدين التي بدأت تتحسن بعد سنوات من التوتر.

وقال مولود تشاووش أوغلو في مقابلة على محطة «إن تي في» التلفزيونية: «عقب دعوة من مصر إلى تركيا، سيذهب وفد إلى هناك في بداية مايو»، وأضاف: «سنناقش علنًا سبل تطبيع علاقاتنا»، وفق ما نقلت وكالة «فرانس برس».

والأربعاء، قال تشاووش أوغلو إن العلاقات بين أنقرة والقاهرة دخلت «مرحلة جديدة» من الانفراج بعد سنوات من التوتر. وتقوم أنقرة منذ بضعة أشهر بحملة لاستئناف التواصل مع القاهرة.

وتدهورت العلاقات بين البلدين بشكل «حاد» منذ عزل الرئيس محمد مرسي، الذي كان ينتمي إلى جماعة الإخوان، ويلقى دعم تركيا، في 2013. واختلفت القوتان الإقليميتان في السنوات الأخيرة حول عديد القضايا خصوصًا حول ليبيا حيث دعم كل منهما معسكرًا، وفق «فرانس برس».

وتسعى أنقرة إلى الخروج من عزلتها الدبلوماسية في شرق المتوسط حيث أدى اكتشاف احتياطات كبيرة من الغاز الطبيعي في السنوات الأخيرة إلى تقاسم بين الدول الواقعة على البحر، فيما شعرت تركيا بأنها استبعدت منه.