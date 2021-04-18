بسبب أوكرانيا.. ماكرون مستعد لفرض «عقوبات» على روسيا

ماكرون يتحدث إلى بوتين خلال مؤتمر فيديو، قصر الإليزيه في باريس، 26 يونيو 2020. (أ ف ب)

أبدى الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، السبت، استعداده لفرض عقوبات على روسيا في حال أبدت «سلوكًا غير مقبول»، داعيًا إلى ضرورة «تحديد خطوط حمراء واضحة مع» موسكو.

وقال ماكرون في مقابلة مع شبكة «سي بي إس» الأميركية نقلتها وكالة «فرانس برس»، ردًا على سؤال حول احتمال اتخاذ تدابير ضد موسكو في حال اجتاحت أوكرانيا، في وقت تحشد روسيا قوات متزايدة على الحدود، «أعتقد أنه يعد سلوك غير مقبول، علينا بالفعل فرض عقوبات»، وأضاف: «أعتقد أنه يتحتم علينا تحديد خطوط حمراء واضحة مع روسيا».

وشدد على أن العقوبات وحدها «غير كافية» وأن من الأفضل إقامة «حوار بناء»، لكنه اعتبر في ذات الوقت أن العقوبات تشكل «الطريقة الوحيدة لنكون ذوي صدقية»، وقال إننا «بحاجة إلى حوار صريح ومنفتح مع روسيا».

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وروسيا متهمة بنشر عشرات آلاف الجنود قرب حدودها مع أوكرانيا وفي شبه جزيرة القرم التي ضمتها العام 2014، فيما استؤنفت المعارك أخيرًا بعد توقفها منذ التوصل إلى هدنة في صيف 2020.

وأعلن الرئيس الأميركي جو بايدن، الخميس، فرض سلسلة عقوبات مالية صارمة على روسيا إضافة إلى طرد عشرة دبلوماسيين روس، مجددًا في الوقت نفسه عرضه بعقد قمة مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين. وجاء هذا القرار بعد سلسلة أعمال نُسبت إلى موسكو بما فيها هجوم إلكتروني هائل والتدخّل في الانتخابات الأميركيّة العام الماضي. كما فرضت عقوبات على ثمانية أشخاص وكيانات على ارتباط بـ«احتلال» القرم.

وأكد ماكرون والمستشارة الألمانية أنغيلا ميركل، الجمعة، دعمهما للرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، داعيين روسيا إلى سحب قواتها من الحدود والعمل سريعًا لـ«خفض التوتر».