قتيل وخمسة جرحى في حادث إطلاق نار بتكساس الأميركية

أفراد من شرطة ولاية نيويورك الأميركية، (أرشيفية: الإنترنت)

قتل شخص وأصيب خمسة آخرون بجروح، بينهم أربعة إصاباتهم خطرة، برصاص مسلّح أطلق النار، الخميس، داخل متجر لبيع الأثاث في مدينة براين، على ما أعلنت شرطة المدينة الواقعة في ولاية تكساس الأميركية.

وقالت شرطة مدينة براين الواقعة بين هيوستن ودالاس في تغريدة على «تويتر» إنّ مطلق النار اعتُقل وهو «موظّف في المتجر»، من دون أن تتّضح في الحال دوافعه، وفق ما نقلت وكالة «فرانس برس».

من جهته، قال الناطق باسم الشرطة جيسون جيمس، للصحفيين إنّه «قرابة الساعة الثانية والنصف من بعد الظهر تبلّغنا بحصول إطلاق نار (...) عناصر الشرطة وجدوا عديد الضحايا في الموقع»، وأوضح أنّ إطلاق النار أسفر عن قتيل وخمسة جرحى بينهم أربعة إصاباتهم خطيرة وقد نقلوا جميعًا إلى المستشفى.

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والواقعة الجديدة تأتي بعد ساعات من خطاب ألقاه الرئيس الأميركي جو بايدن، في البيت الأبيض وكشف فيه النقاب عن إجراءات ترمي للحدّ من انتشار الأسلحة النارية في الولايات المتحدة حيث فشلت الحكومات المتعاقبة من وقف حوادث إطلاق النار المتكرّرة.

وفي العام 2020، قتل في الولايات المتّحدة أكثر من 43 ألف شخص بالأسلحة النارية بما في ذلك في حالات انتحار، حسب موقع «غان فايولنس أركايف»، وأحصت هذه المنظمة 611 عملية «إطلاق نار جماعي»، أي التي توقع 4 ضحايا على الأقلّ، في 2020 مقابل 417 في السنة السابقة.

ومنذ الأول من يناير، قتل أكثر من أربعة آلاف شخص بسلاح ناري في الولايات المتّحدة. لكنّ عديد الأميركيين ما زالوا متعلّقين بشدّة بأسلحتهم وقد سارعوا إلى شراء المزيد منها منذ بدء جائحة «كوفيد-19» وحتى خلال الاحتجاجات الضخمة المناهضة للعنصرية التي جرت في الربيع والتوتّرات الانتخابية التي شهدتها البلاد في الخريف.