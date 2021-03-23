10 قتلى بينهم شرطي في إطلاق نار بمتجر في ولاية كولورادو الأميركية

شرطي أمام سوبرماركت «كينغ سوبرز» في مدينة بولدر بولاية كولورادو الأميركية، 22 مارس 2021، (ا ف ب)

قُتل عشرة أشخاص على الأقلّ، أحدهم شرطي، برصاص مسلّح أطلق النار داخل متجر في مدينة بولدر بولاية كولورادو الأميركية، بحسب ما أعلنت الشرطة.

ولم يكشف عن هويات الضحايا باستثناء الشرطي القتيل ويدعى إريك تالي، 51 عاما، حسب وكالة «فرانس برس».

وقالت رئيسة شرطة المدينة، ماريس هيرولد، إنّ عشرة قتلى سقطوا في مكان الحادث الذي وقع عصر الإثنين، بينهم الشرطي، الذي كان أول من وصل إلى مكان الحادث، وأصيب بالرصاص.

ووفقاً للسلطات، فإنّ مسلّحا أطلق النار في محل «كينغ سوبرز»، قبل أن تعتقله الشرطة.

وأظهرت مشاهد بثّها أحد شهود العيان مباشرة على الهواء شخصاً واحداً على الأقلّ يجري اعتقاله، وكان يرتدي سروالا رياضيا فحسب، وبدا أنّه أبيض البشرة في منتصف العمر، ومصاب بجروح طفيفة في ساقه التي ظهرت عليها آثار دماء، في حين كانت يداه مكبّلتين خلف ظهره وعناصر الشرطة يقتادونه خارج المتجر. ولم تحدّد الشرطة هوية المشتبه به ولم تقدّم أي تفاصيل بشأن دوافع هجومه.