القوات الجوية المصرية والسودانية تنفذان مناورات «نسور النيل - 2» بقاعدة «مروى»

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 31 مارس 2021, 05:47 مساء
جانب من التدريبات المصرية السودانية المشتركة. (الإنترنت)

نفذت القوات الجوية المصرية والسودانية، الأربعاء، تدريبًا جويًّا مشتركًا حمل اسم «نسور النيل – 2» في قاعدة «مروى» الجوية السودانية بمشاركة عناصر قوات الصاعقة لكلا الجانبين، وشمل التدريب أعمال الاقتحام وعمليات الإخفاء والتمويه لتنفيذ العمليات الخاصة وتنفيذ عدة رمايات من أوضاع الرمي المختلفة .

وأشارت القوات المسلحة المصرية، في بيان على الصفحة الرسمية للناطق العسكري، إلى أن المناورات تضمنت عددًا من الأنشطة التدريبية المكثفة بدأت مراحلها الأولى بإجراءات التلقين وأسلوب تنظيم التعاون لتوحيد المفاهيم، وصقل المهارات لإدارة العمليات الجوية المشتركة بكفاءة عالية.

تنفيذ الطلعات المشتركة
بالإضافة إلى «تنفيذ عديد الطلعات المشتركة لمهاجمة الأهداف المعادية وحماية الأهداف الحيوية بمشاركة مجموعة من المقاتلات المتعددة المهام».

وأوضح البيان أن «عناصر قوات الصاعقة لكلا الجانبين واصلت التدريب على أعمال الاقتحام وعمليات الإخفاء والتمويه لتنفيذ العمليات الخاصة، وتنفيذ عدة رمايات من أوضاع الرمي المختلفة».

عرض لملخص مراحل التدريب
وتفقد الفريق أول ركن محمد عثمان الحسين، رئيس هيئة الأركان للقوات المسلحة السودانية، القوات المشاركة في التدريب، واستمع لعرض لملخص مراحل التدريب، وقام بمتابعة سير الطلعات الجوية وأعمال التدريب بالجو ، وأشاد بما لمسه من تناغم واضح في الآداء بين القوات المشاركة من الجانبين.

ويهدف التدريب إلى تحقيق أقصى استفادة ممكنة للعناصر المشاركة في التخطيط والتنفيذ لإدارة العمليات الجوية، وقياس مدى جاهزية واستعداد القوات لتنفيذ عمليات مشتركة على الأهداف المختلفة، بحسب «بيان الناطق العسكري.

الفريق أول ركن / محمد عثمان الحسين رئيس هيئة الأركان للقوات المسلحة السودانية يتفقد التدريبات. (الإنترنت)
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