السلطة الفلسطينية تعلن إغلاقا شاملا لمحافظات الضفة الغربية لمدة خمسة أيام

مسعف يحقن مسنّة فلسطينية بالبلدة القديمة بالقدس الشرقية المحتلة. 26 فبراير 2021. (أ ف ب)

أعلنت السلطة الفلسطينية فرض إغلاق شامل لجميع المحافظات بالضفة الغربية اعتبارًا من صباح الإثنين ولمدة خمسة أيام.

وقال الناطق باسم الحكومة الفلسطينية إبراهيم ملحم، بعد اجتماع رئيس الوزراء مع محافظي الضفة الغربية في بيان، «يترك للمحافظين استثناء القطاعات الإنتاجية وبالتشاور مع الأجهزة الأمنية والقطاعات الاقتصادية بما يحافظ على سلامة المواطنين ويضمن تقديم الخدمات لهم»، وفق «فرانس برس».

إغلاق جميع المدارس

وأوضح ملحم أنه تقرر كذلك «إغلاق جميع المدارس ورياض الأطفال، مع الإبقاء على طلبة التوجيهي بالتعليم الوجاهي طيلة مدة الإغلاق». وقال: «على مستشفيات القطاعين الأهلي والخاص تخصيص أقسام لاستقبال مرضى كورونا». وأضاف: «يطلب من الشرطة والأجهزة الأمنية المراقبة المركزة على أماكن التجمع وأي أماكن مكتظة، وتغليظ العقوبات بما فيها المالية عليهم».

وكانت وزيرة الصحة الفلسطينية، مي الكيلة، أعلنت في وقت سابق يوم السبت تسجيل 1784 إصابة جديدة بفيروس كورونا و27 وفاة بين الفلسطينيين خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

مئة بالمئة

وقالت الوزيرة، في بيان صحفي، إن قطاع غزة سجل 197 إصابة من مجمل الإصابات الجديدة. وقال كمال الشخرة الناطق باسم وزارة الصحة في تصريحات لإذاعة صوت فلسطين الرسمية، السبت، إن نسبة الإشغال في المستشفيات ومراكر علاج كورونا وصلت مئة بالمئة.

وتشهد عديد محافظات الضفة الغربية إغلاقًا شاملًا، وتشهد أخرى إغلاقًا جزئيًّا لمواجهة انتشار المرض. وتفيد قاعدة بيانات وزارة الصحة الفلسطينية بتسجيل 234702 إصابة بفيروس كورونا منذ بدأت الجائحة قبل نحو عام، مع تعافي 208997 ووفاة 2498.