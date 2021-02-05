«فرانس برس»: بريطانيا تطرد ثلاثة جواسيس صينيين عملوا بصفة صحفيين

القاهرة - بوابة الوسط | الجمعة 05 فبراير 2021, 10:53 صباحا
العلمان الصيني والبريطاني خلال مراسم توقيع في بكين، 21 سبتمبر 2015. (أ ف ب)

طردت بريطانيا ثلاثة جواسيس صينيين عملوا في المملكة المتحدة بصفة صحفيين خلال العام الماضي، وفق ما نقلت وكالة «فرانس برس» عن جريدة «ديلي تلغراف» البريطانية.

ويعتقد أن الثلاثة هم من رجال الاستخبارات التابعين لوزارة أمن الدولة الصينية، على ما ذكرت الجريدة نقلًا عن مصدر حكومي بارز لم تذكر اسمه، وأضافت: «تم الكشف عن هوياتهم من جانب وكالة إم آي 5، وأجبروا على العودة إلى الصين مذاك». و«إم آي 5» هي وكالة الاستخبارات الداخلية البريطانية.

وقال الثلاثة إنهم «يعملون لحساب ثلاث وسائل إعلام صينية مختلفة»، حسب المصدر، الذي أضاف أنهم وصلوا إلى البلاد خلال الأشهر الـ12 الماضية. ولم يذكر التقرير أسماء وسائل الإعلام الصينية.

وتشهد العلاقات البريطانية الصينية مزيد التوتر في وقت انتقدت بريطانيا بكين على خلفية القمع في هونغ كونغ وشينجيانغ، وحظرت معدات «هواوي» من شبكاتها الداخلية للجيل الخامس لمخاوف متعلقة بالأمن.

- الصين تهدد بريطانيا بـ«إجراءات مناسبة»

والخميس، سحبت الهيئة الناظمة للاتصالات البريطانية ترخيص القناة العامة الصينية الناطقة بالإنجليزية «سي جي تي إن» لاعتبارها خاضعة لرقابة الحزب الشيوعي الصيني. وقالت الهيئة الناظمة إن حق البث منح أساسًا لشركة «ستار تشاينا ميديا ليميتد» التي في واقع الأمر «لا تمارس أي مسؤولية تحريرية على المحتوى الذي تبثه سي جي تي إن».

وأضافت أنه لم يكن ممكنًا القبول بطلب نقل هذا الترخيص إلى الكيان الذي يتحكم فعليًا في القناة لأنها «تخضع لرقابة الحزب الشيوعي الصيني».

وقالت الهيئة البريطانية (أوفكوم) أيضًا إنها ستطلق «قريبًا» آلية لفرض عقوبات ضد القناة الحكومية الصينية بسبب تغطيتها التي تعتبرها «متحيزة» و«غير عادلة» و«مخالفة لاحترام الخصوصية» وفق وصفها.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

ترامب يرفض الشهادة في محاكمته البرلمانية: «غير دستورية»
دولى
الأهلي المصري يطيح بالدحيل القطري.. ويضرب موعدا مع بايرن ميونخ في مونديال ...
رياضة عالمية
الأوساط الفرنسية تتساءل.. كيف سيكون رد فعل الخاسرين في جولة جنيف؟
ليبيا
مرشحو حكومة ما قبل الانتخابات يختتمون عرض برامجهم.. ووليامز: وقعوا على احترام ...
ليبيا
اللجنة الاستشارية بـ«الوفاق» تصدر 6 توصيات «عاجلة» لمواجهة «كورونا»
ليبيا
ماذا تعرف عن «أصابع كورونا»؟
طب وصحة
برلين تدعو واشنطن إلى استخدام «نفوذها» لتسوية الأزمة الليبية
ليبيا
أبرز تعهدات المترشحين لحكومة ما قبل الانتخابات
ليبيا
البعثة الأممية تعلن نتائج تصويت ملتقى الحوار السياسي على مناصب المجلس الرئاسي
ليبيا
بومطاري يوجه بإلغاء الاعتمادات غير المصروفة إلى نهاية السنة المالية
ليبيا
«بلدي أبوسليم»: وفاة طفلة في مركز عزل جراء إصابتها بـ«كورونا»
ليبيا
البعثة الأممية تعلن اختصاصات المجلس الرئاسي وحكومة الوحدة الوطنية (نص كامل)
ليبيا
 المزيد من دولى

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

«رويترز»: تراجع أزمة السيولة بعد توحيد سعر صرف الدينار