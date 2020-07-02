الصين تهدد بريطانيا بـ«إجراءات مناسبة»

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 02 يوليو 2020, 09:05 صباحا
الرئيس الصيني شي جينبينغ (أرشيفية: الإنترنت)

أعلنت سفارة الصين في لندن، اليوم الخميس، أن بكين ستتخذ «إجراءات مناسبة» إذا وسعت بريطانيا إمكان حصول سكان هونغ كونغ على جنسية المملكة المتحدة بسبب القانون حول الأمن القومي. 

وقالت السفارة في بيان «إذا غيّر الجانب البريطاني القاعدة الحالية بشكل أحادي، فهذا سيشكل قطيعة مع موقفها ومع القانون الدولي كذلك». وأضافت: «نعارض ذلك بحزم ونحتفظ بحق اتخاذ إجراءات مناسبة»، وفق وكالة «فرانس برس». 

وكانت الحكومة البريطانية أعلنت الأربعاء أن المملكة المتحدة ستوسع حقوق الهجرة لتسهيل منح الجنسية البريطانية لسكان هونغ كونغ، معتبرةً أن قانون الأمن القومي الجديد الذي فرضته الصين فيها يعد «انتهاكا واضحا» لاستقلالية المستعمرة البريطانية السابقة. وقال رئيس الوزراء، بوريس جونسون، أمام مجلس العموم البريطاني إن المملكة المتحدة ستنفذ تعهدها توسيع حقوق الهجرة لسكان المدينة، موضحا: «هذا ما سنفعله بالضبط».

اقرأ أيضا: احتجاجات طلابية في هونغ كونغ مع بداية العام الدراسي

وستعدل الحكومة الشروط الخاصة بجوازات سفر «بي إن (أو)»، بريتش ناشونال (أوفرسيز) أي «مواطن بريطاني - ما وراء البحار»، لتسهيلها بشكل يسمح لحامليها بالقدوم إلى المملكة المتحدة والعيش والعمل فيها، ما يسهل الحصول على الجنسية البريطانية في ما بعد. وكان عدد حاملي هذا الجواز في هونغ كونغ يبلغ 350 ألف شخص، لكنه تضاعف منذ بدء حركة الاحتجاج قبل عام. وهناك 2.9 مليون من سكان المنطقة جميعهم ولدوا قبل 1997، يمكنهم الحصول على هذه الوثيقة.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

أميركا تسجل 50 ألف إصابة جديدة بـ«كورونا».. وترامب: لا مشكلة في ارتداء الكمامة
دولى
حجر 18 حالة اشتباه «كورونا» بطبرق في انتظار سحب العينات
ليبيا
«الإسكوا» تعقد سلسلة ندوات حول ليبيا ابتداء من 7 يوليو
ليبيا
«قمة نواكشوط»: الوضع الليبي ينذر بمخاطر حقيقية على الاستقرار في الساحل
ليبيا
غسان سلامة يندد بـ«نفاق» بعض دول مجلس الأمن إزاء الملف الليبي ويتهمها بـ«طعنه في...
ليبيا
لجنة دمج القوى المساندة بـ«أركان الوفاق» تقترح إنشاء الحرس الوطني
ليبيا
صنع الله يرد على أنباء توزيع الإيرادات النفطية على الأقاليم الثلاثة
ليبيا
فرنسا تنسحب من عملية للحلف الأطلسي في «المتوسط» بسبب خلافاتها مع تركيا
دولى
إبراهيموفيتش يغامر مجددا مع ميلان بعد غياب
رياضة عالمية
دي مايو يبحث مع لودريان في باريس استئناف إنتاج وتصدير النفط الليبي
ليبيا
ترامب يُبدي «غضبا متزايدا» حيال الصين بسبب «كورونا»
دولى
البيت الأبيض يرجح «استهداف» ضباط استخبارات ترامب على خلفية تسريبات «نيويورك ...
دولى
 المزيد من دولى

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

نوع جديد من إنفلونزا الخنازير قادر على التسبب بجائحة