مصر وقطر تتفقان على استئناف العلاقات الدبلوماسية بينهما

صورة مركبة لعلما مصر وقطر. (الإنترنت)

قالت وزارة الخارجية المصرية، الأربعاء، إن مصر وقطر اتفقتا على استئناف العلاقات الدبلوماسية.

وتأتي هذه الخطوة في أعقاب اتفاق بين السعودية والإمارات والبحرين ومصر هذا الشهر لإنهاء مقاطعة الدول الأربع قطر، والتي بدأت في 2017 بسبب اتهامها الدوحة بدعم الإرهاب وهو ما تنفيه قطر، وفق «رويترز».

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وقال بيان الخارجية المصرية «تبادلت جمهورية مصر العربية، اليوم 20 يناير الجاري، ودولة قطر مذكرتين رسميتين، حيث اتفقت الدولتان بموجبهما على استئناف العلاقات الدبلوماسية بينهما». وأعادت مصر فتح مجالها الجوي أمام الطائرات القطرية يوم 12 يناير واستؤنفت رحلات الطيران بين البلدين.

ومصر والإمارات على خلاف أيضا مع تركيا وقطر في ليبيا حيث تساند مصر والإمارات طرفا في الحرب الأهلية الدائرة هناك، في حين تساند تركيا وقطر الطرف الآخر.

وقال مصدران من المخابرات المصرية إن مسؤولا من وزارة الخارجية القطرية تعهد لمصر خلال اجتماع مع مسؤولين من مصر والإمارات يوم السبت بأن بلاده ستغير سياسة قناة الجزيرة التلفزيونية الإخبارية تجاه القاهرة، بحسب «رويترز». وأضاف المصدران أنه تعهد كذلك بألا تتدخل الدوحة في شؤون مصر الداخلية.