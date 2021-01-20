مصر وقطر تتفقان على استئناف العلاقات الدبلوماسية بينهما

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 20 يناير 2021, 04:41 مساء
صورة مركبة لعلما مصر وقطر. (الإنترنت)

قالت وزارة الخارجية المصرية، الأربعاء، إن مصر وقطر اتفقتا على استئناف العلاقات الدبلوماسية.

وتأتي هذه الخطوة في أعقاب اتفاق بين السعودية والإمارات والبحرين ومصر هذا الشهر لإنهاء مقاطعة الدول الأربع قطر، والتي بدأت في 2017 بسبب اتهامها الدوحة بدعم الإرهاب وهو ما تنفيه قطر، وفق «رويترز».

-  استئناف الرحلات الجوية بين مصر وقطر 18 يناير
-  استئناف الرحلات الجوية بين الدوحة والرياض بعد المصالحة

وقال بيان الخارجية المصرية «تبادلت جمهورية مصر العربية، اليوم 20 يناير الجاري، ودولة قطر مذكرتين رسميتين، حيث اتفقت الدولتان بموجبهما على استئناف العلاقات الدبلوماسية بينهما». وأعادت مصر فتح مجالها الجوي أمام الطائرات القطرية يوم 12 يناير واستؤنفت رحلات الطيران بين البلدين.

ومصر والإمارات على خلاف أيضا مع تركيا وقطر في ليبيا حيث تساند مصر والإمارات طرفا في الحرب الأهلية الدائرة هناك، في حين تساند تركيا وقطر الطرف الآخر.

وقال مصدران من المخابرات المصرية إن مسؤولا من وزارة الخارجية القطرية تعهد لمصر خلال اجتماع مع مسؤولين من مصر والإمارات يوم السبت بأن بلاده ستغير سياسة قناة الجزيرة التلفزيونية الإخبارية تجاه القاهرة، بحسب «رويترز». وأضاف المصدران أنه تعهد كذلك بألا تتدخل الدوحة في شؤون مصر الداخلية.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

الإليزيه: فرنسا تستبعد تقديم «اعتذارات» عن حرب الجزائر لكنها تنوي القيام «بخطوات...
دولى
اكتشاف إصابات أولى بالنسخة البريطانية المتحوّرة من «كوفيد-19» في الصين
دولى
بايدن سيصدر اعتبارا من الأربعاء 17 أمرا رئاسيا يعود فيها عن تدابير اتخذتها إدارة...
دولى
النسخة البريطانية من «كورونا» تصل إلى 60 دولة
دولى
ماذا فعل ترامب في آخر يوم كامل له في البيت الأبيض؟
دولى
رغم تراجع إنتاجها النفطي في 2020.. ليبيا تساهم بنحو 3 ملايين طن من انبعاثات غاز ...
ليبيا
«EASA»: سنسمح لطائرة «بوينغ 737ماكس» باستئناف الخدمة الأسبوع المقبل
دولى
«اقتصاد الموقتة»: توزيع دقيق المخابز وسلع تموينية خلال أسبوع
ليبيا
واشنطن: توقيف شابة من مقتحمي الكابيتول سعت لبيع حاسوب بيلوسي لروسيا
دولى
«كاف» ينعي الرئيس السابق لاتحاد الكرة جمال الجعفري
رياضة محلية
واشنطن حصن منيع قبل يومين من تنصيب بايدن رئيسا للولايات المتحدة
دولى
بعد طرده في نهائي السوبر الإسباني.. ميسي مهدد بالإيقاف 4 مباريات
رياضة عالمية
 المزيد من دولى

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

الكبد مفتاح الصحة الجيدة.. نصائح يجب اتباعها في 2021.