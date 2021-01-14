استئناف الرحلات الجوية بين مصر وقطر 18 يناير

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 14 يناير 2021, 01:59 مساء
طائرة محلقة تابعة للخطوط الجوية القطرية. (الإنترنت)

أعلنت الخطوط الجوية القطرية، الأربعاء، استئناف الرحلات إلى مصر اعتبارًا من 18 يناير، وذلك بعد يوم من معاودة القاهرة فتح مجالها الجوي أمام الشركة المملوكة للدولة في قطر في إطار تحسن في العلاقات.

وتستأنف الرحلات بعد أن اتفقت مصر والسعودية والإمارات والبحرين هذا الشهر مع قطر على إنهاء خلاف سياسي تفجر في منتصف 2017، حسب وكالة «رويترز».

وقالت الخطوط القطرية على «تويتر» إنها ستسير رحلة يومية إلى القاهرة بداية من 18 يناير، ثم تبدأ في تسيير رحلتين أسبوعيا إلى الإسكندرية في 25 يناير من الشهر نفسه.

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وأعلنت شركة مصر للطيران عن خطط لاستئناف الرحلات اليومية إلى العاصمة القطرية الدوحة، وقالت إنها قد تضيف رحلة ثانية يوميا إذا كان الطلب كافيًا.

وقطعت مصر وحلفاؤها الخليجيون العلاقات مع قطر العام 2017، بسبب مزاعم عن دعمها الإرهاب، وهو ما تنفيه الدوحة. وأعلنت السعودية والإمارات والبحرين كذلك عن معاودة فتح مجالاتها الجوية أمام قطر.

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