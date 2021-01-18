بكين تسخر من بومبيو بعد العقوبات الأميركية الأخيرة وتصفه بالحشرة

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 18 يناير 2021, 04:25 مساء
وزير الخارجية الأميركي، مايك بومبيو، (أرشيفية: الإنترنت)

شبهت الصين، الإثنين، وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو بالحشرة، وذلك في معرض تنديدها مجددًا بالعقوبات الأميركية الأخيرة على خلفية التوقيفات الواسعة لنشطاء مدافعين عن الديمقراطية في هونغ كونغ.

وبومبيو، أحد صقور الإدارة الأميركية وسياستها تجاه الصين، كشف في الأيام الأخيرة له في الإدارة عن عدد من الإجراءات التي تستهدف بكين قبيل تنصيب الرئيس المنتخب جو بايدن الأربعاء، وفق «فرانس برس».

عقوبات جديدة
ومن بين تلك الإجراءات عقوبات جديدة تطال ستة مسؤولين من بينهم الممثل الوحيد لهونغ كونغ في أكبر هيئة تشريعية في الصين، ردا على التوقيفات الأخيرة التي طالت 55 ناشطا في الحراك الديمقراطي بموجب قانون الأمن القومي.

-  واشنطن تفرض عقوبات على مسؤولين من الصينيين وهونغ كونغ
-  بومبيو يطالب بـ«الإفراج الفوري» عن معارضين في هونغ كونغ ويهدد بعقوبات

وقال مكتب بكين لشؤون هونغ كونغ وماكاو، الإثنين، في أول رد على العقوبات إن «تطور هونغ كونغ من الفوضى إلى الاستقرار لا يمكن وقفه». وأضاف «أمثال بومبيو ليسوا سوى حشرات سرعوف (فرس النبي) مضحكة تحاول دون جدوى وقف عجلة التاريخ».

ويعود التشبيه إلى مثل صيني قديم لوصف عدم جدوى محاولة حشرة السرعوف وقف عربة بأرجلها. وندد المكتب بالعقوبات الأميركية بوصفها «حيلة سياسية عند استنفاد جميع الحيل الأخرى»، وحض بومبيو على «وقف العرض» في إشارة إلى مغادرته المرتقبة من الوزارة.

«صادمة ووقحة وحقيرة»
والسبت نددت حكومة هونغ كونغ بالعقوبات بوصفها «صادمة ووقحة وحقيرة»، في تكرار لخطاب بكين. وعاشت هونغ كونغ 7 أشهر من التظاهرات المطالبة بالديمقراطية في 2019، والتي شهدت أعمال عنف أحيانا.

ونددت الصين بالتظاهرات وشنت حملة واسعة في المركز المالي المهم بينها فرض قانون متشدد للأمن القومي يجرّم الكثير من المعارضة. وتم توقيف 90 شخصا على الأقل بموجب القانون الجديد فيما يواجه عدد كبير من الأشخاص اتهامات مرتبطة بالاحتجاجات أو بالحملات من أجل الديمقراطية.

إرساء الاستقرار
وتقول الصين إنها أعادت إرساء الاستقرار فيما يقول منتقدون إن بكين نكثت بوعدها الحفاظ على الحريات الأساسية والحكم الذاتي في هونغ كونغ بعدما أعادتها بريطانيا.

وكانت الولايات المتحدة فرضت في وقت سابق عقوبات على خلفية القمع، تستهدف شخصيات من بينهم الرئيسة التنفيذية كاري لام التي أقرت لاحقا بأنه بات عليها استخدام العملة النقدية ولم تعد قادرة على الاحتفاظ بحساب بنكي.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

«الأشباح» تهدد الأندية الألمانية بالإفلاس
رياضة عالمية
وفاة رئيس اتحاد الكرة السابق بعد إصابته بـ«كورونا»
رياضة محلية
فرنسا تقر مجموعة مبادئ جديدة لتنظيم العلاقة بين المسلمين والدولة
دولى
التحقق من عدم وجود «مناصرين لترامب» بين الجنود المكلفين تأمين مراسم تنصيب بايدن
دولى
«أمن بنغازي» تطلق حمة لإزالة تعتيم السيارات: من بداخلها «قاتل» أو «هارب من ...
ليبيا
يتسلم تركة «ملغمة» من ويليامز.. ملفات «طارئة» أمام السلوفاكي يان كوبيتش في ليبيا
ليبيا
«إير وورز» البريطانية تنشر خرائط لـ5479 غارة جوية تعرضت لها ليبيا منذ 2012
ليبيا
كاركاتير خيري - اقتصاد الاستهلاك
كاريكاتير
المفوضية الأوروبية تدعم نقاشا قانونيا وسياسيا حول إصدار شهادة لقاح «كورونا»
دولى
«خلق آدم».. صورة في كتاب مدرسي تثير جدلا واسعا حول الإصلاحات في السودان
عربى
جريدة «الوسط»: تخوف دولي من ضياع «الفرصة الأخيرة»
ليبيا
«ناتو» جاهز لمساعدة ليبيا في بناء مؤسسات دفاعية وأمنية بشرط
ليبيا
 المزيد من دولى

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

تحذير من تأثير قلة النوم على الإصابة بـ«كورونا»