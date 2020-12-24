البرلمان الأوروبي يصوّت العام المقبل على الاتفاق التجاري بين لندن وبروكسل

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 24 ديسمبر 2020, 06:33 مساء
إحدى جلسات البرلمان الأوروبي (أرشيفية: الإنترنت).

رحب البرلمان الأوروبي الخميس بالاتفاق التجاري لما بعد «بريكست» الذي تم التوصل إليه بين لندن وبروكسل، لكن رئيسه ديفي ساسولي قال إنه «سيواصل عمله (...) قبل أن يقرر ما إذا كان سيعطي العام المقبل موافقته أم لا».

وقال ساسولي: «يأسف البرلمان لأن مدة المفاوضات وطبيعة الاتفاق الذي تم التوصل إليه في اللحظة الأخيرة لا تسمحان بمراقبة برلمانية حقيقية قبل نهاية العام (...). سيواصل البرلمان عمله داخل اللجان المختصة وفي جلسات عامة» قبل اتخاذ قرار في بداية العام 2021. ويعد الضوء الأخضر لأعضاء البرلمان الأوروبي ضروريا لدخول الاتفاق رسميا حيز التنفيذ، ولكن سيتم تطبيقه موقتًا لتجنب الخروج دون اتفاق، وفق «فرانس برس».

ماكرون: الاتفاق مع بريطانيا ضروري لحماية مواطنينا وصيادينا
في السياق نفسه، أشاد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بـ«وحدة وحزم» الاتحاد الأوروبي، مشيرا إلى أن ذلك أثمر عن النجاح في التوصل إلى اتفاق لمرحلة ما بعد «بريكست» مع بريطانيا.

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وقال ماكرون على «تويتر» إن «وحدة وحزم أوروبا أثمرا»، مضيفا أن «الاتفاق مع المملكة المتحدة ضروري لحماية مواطنينا وصيادينا ومنتجينا. سنعمل على ضمان ذلك».

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