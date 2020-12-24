الحكومة الألمانية تجتمع الإثنين لمراجعة «بريكست».. وجونسون: الاتفاق مفيد لكل أوروبا

المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل (أرشيفية: الإنترنت).

أكدت المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل أنها «واثقة» من أن صفقة خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي التي تم التوصل إليها بين التكتل ولندن الخميس كانت «نتيجة جيدة».

وقالت في بيان: «سنكون قادرين بسرعة على تحديد ما إذا كانت ألمانيا ستدعم نتيجة المفاوضات اليوم»، وفق «فرانس برس». وأضافت أن حكومتها ستجتمع الإثنين لمراجعة الاتفاقية. وأوضحت: «أنا واثقة من أننا حققنا نتيجة جيدة».

جونسون: اتفاق « بريكست » جيد لكل أوروبا

من جهته، قال رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون إن اتفاق مرحلة ما بعد «بريكست» سيصب في مصلحة الطرفين على ضفتي المانش، مشددا على أن بلاده ستبقى حليف أوروبا و«سوقها الأولى».

وأضاف جونسون في مؤتمر صحفي: «هذا اتفاق جيد لكل أوروبا ولأصدقائنا وشركائنا كذلك»، متابعا: «سنكون الصديق والحليف والداعم لكم وبالتأكيد لا يجب أن ننسى قط.. سوقكم الأولى».