الحكومة الإسكتلندية تقول إن الوقت حان لتصبح إسكتلندا «دولة مستقلة» عن بريطانيا

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 24 ديسمبر 2020, 05:48 مساء

اعتبرت رئيسة وزراء إسكتلندا نيكولا ستورجن، الخميس، أن الوقت حان لتصبح إسكتلندا، وهي مقاطعة بريطانية، «دولة أوروبية مستقلة»، في أعقاب التوصل إلى اتفاق تجاري بين المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي.

وكتبت ستورجن في تغريدة: «بريكست يتحقق عكس إرادة شعب إسكتلندا»، التي صوتت بنسبة 62% ضدّ الخروج من الاتحاد الأوروبي، وفق «فرانس برس».

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وأشارت إلى أنه «لا يمكن لأي اتفاق على الإطلاق أن يعوّض عمّا أخذه بريكست منا». وتابعت أن «الوقت حان لنرسم مستقبلنا الخاص كدولة أوروبية مستقلة»، فيما ترفض لندن السماح لإسكتلندا بعقد استفتاء جديد على الاستقلال.

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