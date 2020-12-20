بايدن يقدم أعضاء فريق مواجهة «التهديد الوجودي» المتمثل في الاحتباس الحراري

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 20 ديسمبر 2020, 08:55 صباحا
بايدن يصل إلى مسرح كوين في ولاية ديلاوير الأميركية، 17 ديسمبر 2020. (فرانس برس)

قدّم الرئيس الأميركي المنتخب جو بايدن، السبت، الأعضاء الرئيسيين في فريقه المكلف المناخ، مؤكدا إن إدارته ستجعل من مكافحة الاحتباس الحراري أساس في إطار مساعيها لإعادة بناء الاقتصاد الأميركي المتضرر من جائحة كوفيد-19.

وقال بايدن إن «هؤلاء الأشخاص سيقودون الخطة الطموحة لإدارتي من أجل معالجة تهديد وجودي في عصرنا هو التغير المناخي»، وفق وكالة «فرانس برس».

وأضاف بايدن في ويلمنغتون بولاية ديلاوير : «نحن في أزمة، كما نحتاج إلى أن نكون أمة موحدة لمواجهة كوفيد-19، نحتاج إلى استجابة وطنية موحدة لتغير المناخ».

وبين المرشحين الذين قدّمهم بايدن النائبة ديب هالاند التي اختارها لشغل منصب وزيرة الداخلية. وإذا وافق مجلس الشيوخ على هذه التسمية، ستكون هالاند أول أميركية متحدّرة من السكّان الأصليين للبلاد تتسلم حقيبة الداخلية، الوزارة المسؤولة خصوصا عن الثروات الطبيعية للأراضي الفدرالية مثل المحميات الوطنية.

وأشار بايدن إلى ان إدارته ستعمل على تحديث البنية التحتية للمياه والنقل والطاقة لجعلها مجهزة بشكل أفضل لمقاومة الظروف الجوية القاسية، موضحا أنه سيتم إحداث العديد من فرص العمل في هذا الإطار.

وظائف ومحطات شحن
وقال أيضًا إنه يريد بناء 500 ألف محطة لشحن السيارات الكهربائية و1,5 مليون منزل موفر للطاقة. واضاف ان إدارته ستوفر ربع مليون وظيفة على الفور من خلال توظيف أشخاص من أجل إغلاق آبار النفط والغاز المهجورة التي تشكل خطرا على الصحة والسلامة.

وكرر بايدن أنه سيعيد بلاده إلى اتفاقية باريس للمناخ التي تخلى عنها الرئيس دونالد ترامب، وكما سيعيد العمل بمجموعة كبيرة من القوانين البيئية التي أقرت في عهد الرئيس السابق باراك أوباما وتخلى عنها ترامب.

وقال إنه اختار جينا مكارثي، مديرة وكالة حماية البيئة في إدارة أوباما، للإشراف على تنسيق سياسة المناخ.

وعين بايدن مايكل ريغان وزير البيئة في ولاية كارولاينا الشمالية حاليا رئيسا للوكالة الأميركية لحماية البيئة، وبريندا مالوري المحامية المتخصصة بقضايا البيئة رئيسة لمجلس جودة البيئة. وريغان ومالوري أمريكيان من أصل إفريقي.

وأكد الرئيس المنتخب إنه باختياره الشخصيات التي أعلن عنها السبت، ستضم حكومته ستة أميركيين من أصل إفريقي.

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