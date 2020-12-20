بايدن يقدم أعضاء فريق مواجهة «التهديد الوجودي» المتمثل في الاحتباس الحراري

بايدن يصل إلى مسرح كوين في ولاية ديلاوير الأميركية، 17 ديسمبر 2020. (فرانس برس)