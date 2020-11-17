رئيس وزراء إثيوبيا يعلن موعد «المرحلة النهائية» من العملية العسكرية في تيغراي

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 17 نوفمبر 2020, 11:51 صباحا
رئيس الحكومة الإثيوبي آبي أحمد أثناء إعلان عملية عسكرية في تيغراي, 4 نوفمبر 2020. (أ ف ب)

أعلن رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد، الثلاثاء، أن العملية العسكرية الجارية في منطقة تيغراي المنشقة (شمال) ستدخل مرحلتها «النهائية» في الأيام المقبلة.

وفي الرابع من نوفمبر الحالي، أرسل آبي الجيش الفيدرالي لشن هجوم على هذه المنطقة الشمالية، بعد أشهر من التوتر مع السلطات المحلية التابعة لجبهة تحرير شعب تيغراي.

وأسفرت المعارك عن مئات القتلى بحسب أديس أبابا، ودفعت أكثر من 25 ألف شخص للفرار إلى السودان المجاور.

وأكد آبي، الجمعة، أن قوات جبهة تحرير شعب تيغراي «تحتضر»، داعيًا جنودها إلى «الانتفاض» و«الانشقاق» لصالح الجيش الفدرالي في اليومين أو الأيام الثلاثة المقبلة.

وكتب آبي على موقع «فيسبوك»، الثلاثاء، «مهلة الثلاثة أيام (المعطاة) للقوات الإقليمية وميليشيات تيغراي للانضمام إلى الجيش الفدرالي، بدلاً عن البقاء ألعاباً بأيدي المجلس العسكري الجشع (جبهة تحرير شعب تيغراي)، انتهت».

ورحب بالجنود الذين «استخدموا» هذه المهلة، من دون إعطاء مزيد التفاصيل، قائلاً: «بما أن المهلة انتهت. العمليات النهائية لحفظ النظام ستُجرى في الأيام المقبلة».

ويجعل التعتيم المفروض على المنطقة وتقييد تحركات الصحفيين، تقييم الوضع على الأرض صعبًا.

ويؤكد الجيش الفدرالي أنه يسيطر على غرب منطقة تيغراي، حيث تركزت المعارك، وكذلك على بلدة ألاماتا في جنوب شرق المنطقة.

لكن رئيس إقليم تيغراي، دبرتسيون غبرميكائيل، صرح الثلاثاء لوكالة «فرانس برس، بأن «حكومة وشعب تيغراي» سيصمدان، في إشارة إلى أن المعارك ستستمر.

وقال: «هذه الحملة (العسكرية) لا يمكن أن تنتهي. طالما جيش الغزاة موجود على أرضنا، المعركة ستستمر. لا يمكنهم إسكاتنا بالقوة».

وأكد دبرتسيون أن ضربة جوية استهدفت ميكيلي عاصمة الإقليم، «متسببةً بمقتل وجرح مدنيين».

من جهتها، نفت أديس أبابا في بيان الأمر، مؤكدة أن هذه الغارة استهدفت «أهدافًا أساسية لجبهة تحرير شعوب تيغراي» وفي خارج ميكيلي.

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