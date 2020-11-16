مصر وروسيا تشاركان في المناورات البحرية «جسر الصداقة 3»

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 16 نوفمبر 2020, 06:36 مساء
مشاركة مصر في التدريب البحري مع القوات البحرية الروسية. (الإنترنت)

أعلنت الصفحة الرسمية للناطق العسكري باسم القوات المسلحة المصرية أن «عددًا من القطع البحرية غادرت قاعدة الأسكندرية البحرية المصرية للمشاركة في تنفيذ التدريب البحري المصري - الروسي المشترك (جسر الصداقة 3)، الذي ينفذ لأول مرة في البحر الأسود بين القوات البحرية لكلا البلدين  لتعزيز آفاق التعاون العسكري ودعم جهود الأمن والاستقرار بالمنطقة».

-  سفن حربية مصرية تعبر «البوسفور» التركي للمشاركة في مناورات مع روسيا (صور وفيديو)

وأضاف الناطق أن «القطع البحرية المصرية نفذت تشكيلات إبحار أثناء رحلتها بمسرح عمليات البحر المتوسط، كما عبرت مضيق الدردنيل والبوسفور استعدادًا لتنفيذ التدريب المشترك مع البحرية الروسية».

وأشار إلى أن «التدريب البحري المشترك (جسر الصداقة 3) يمثل أحد أهم التدريبات المشتركة بين مصر وروسيا لنقل وتبادل الخبرات بين القوات المسلحة لكلا البلدين».

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

كاركاتير حليم - ليبيا تحدد موعد انتخابات وفق أساس دستوري
كاريكاتير
قطر تمنح «إقامة دائمة» وفق هذه الشروط
عربى
مليون إصابة جديدة بـ«كورونا» في أميركا خلال أقل من أسبوع
دولى
وفاة وزير الخارجية السوري وليد المعلم
عربى
المنتخب الوطني يخسر أمام غينيا الاستوائية ويبتعد عن التأهل لـ«الكان»
رياضة محلية
«أوقاف الوفاق» توافق على تدشين 4 مساجد في الخمس والجفارة وطرابلس
ليبيا
سفن حربية مصرية تعبر «البسفور» التركي للمشاركة في مناورات مع روسيا (صور وفيديو)
دولى
اللواء عبد السلام الحاسي أمرا لقوات الصاعقة خلفا للفريق ونيس بوخمادة
ليبيا
ترامب يتراجع عن الاعتراف بفوز بايدن بعدما بدا متجهًا للإقرار بالهزيمة
دولى
تحديات لوجستية تواجه لقاح «فايزر» ضد «كوفيد-19»
دولى
للمرة الأولى.. القوات المصرية والسودانية تنفذ المناورات الجوية المشتركة «نسور ...
دولى
الأرمن يحرقون منازلهم قبل تسليم القرى إلى باكو في ناغورنو قره باغ.. «هذا منزلي ...
دولى
 المزيد من دولى

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

متى تعود الحياة إلى ما قبل «كورونا»؟ مبتكر لقاح «فايزر» يجيب