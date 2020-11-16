مصر وروسيا تشاركان في المناورات البحرية «جسر الصداقة 3»

مشاركة مصر في التدريب البحري مع القوات البحرية الروسية. (الإنترنت)

أعلنت الصفحة الرسمية للناطق العسكري باسم القوات المسلحة المصرية أن «عددًا من القطع البحرية غادرت قاعدة الأسكندرية البحرية المصرية للمشاركة في تنفيذ التدريب البحري المصري - الروسي المشترك (جسر الصداقة 3)، الذي ينفذ لأول مرة في البحر الأسود بين القوات البحرية لكلا البلدين لتعزيز آفاق التعاون العسكري ودعم جهود الأمن والاستقرار بالمنطقة».

- سفن حربية مصرية تعبر «البوسفور» التركي للمشاركة في مناورات مع روسيا (صور وفيديو)

وأضاف الناطق أن «القطع البحرية المصرية نفذت تشكيلات إبحار أثناء رحلتها بمسرح عمليات البحر المتوسط، كما عبرت مضيق الدردنيل والبوسفور استعدادًا لتنفيذ التدريب المشترك مع البحرية الروسية».

وأشار إلى أن «التدريب البحري المشترك (جسر الصداقة 3) يمثل أحد أهم التدريبات المشتركة بين مصر وروسيا لنقل وتبادل الخبرات بين القوات المسلحة لكلا البلدين».