سفن حربية مصرية تعبر «البسفور» التركي للمشاركة في مناورات مع روسيا (صور وفيديو)

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 15 نوفمبر 2020, 09:32 مساء
لحظة عبور المقاتلات المصرية لمضيق البوسفور. (الإنترنت)

نشرت صحيفة «حرييت» التركية، الأحد، لقطات فيديو لعبور سفن حربية مصرية مضيق البوسفور في تركيا.

ووثقت اللقطات مشهد عبور السفن التي تحمل العلم المصري بالممر البحري الشهير، وذلك في طريقها إلى البحر الأسود لإجراء مناورة مشتركة مع الأسطول الروسى. وحسب ما نقلت «رويترز» فقد عبرت مضيق البوسفور فرقاطة الصواريخ الموجهة «الإسكندرية»، والكورفيت «الفاتح»، ولنش الصواريخ الهجومي «محمود فهمي».

تدريبات مشتركة في البحر الأسود
ونشرت الوكالة صوراً فوتوغرافية، التقطت من مدينة إسطنبول، للقطع البحرية المصرية عند عبورها المضيق في المدينة الشهيرة التي تمتد على قارتي آسيا وأوروبا. وتجري القوات البحرية المصرية والروسية تدريبات مشتركة في البحر الأسود حتى نهاية العام الجاري، بحسب بيان للمكتب الصحفي لأسطول البحر الأسود الروسي.

ونقلت وكالة «تاس» الروسية، عن المكتب الصحفي، قبل أيام، قوله إنه «في نوفوروسيسك عقد وفدا البحرية الروسية والبحرية المصرية مؤتمرا لمدة ثلاثة أيام حول إعداد وعقد تمرين جسر الصداقة المشترك -2020».

وأضاف البيان أن البلدين سيضعان «خطة التدريبات التي ستجرى في البحر الأسود للمرة الأولى». وخلال المناورات، ستتدرب السفن الحربية التابعة لأسطول البحر الأسود التابع للبحرية الروسية والبحرية المصرية، بدعم من الطائرات،  للدفاع عن الممرات البحرية ضد التهديدات المختلفة.

تفاصيل المناورة
وسيتم نشر القوات لتنظيم الاتصالات وإعادة الإمداد في البحر وسيجري المشاركون في المناورات تفتيشًا للسفن المشبوهة. وأشار المكتب الصحفي إلى أن البحارة الروس والمصريين سوف يمارسون إجراءات تحت قيادة المقر المشترك للتدريبات لتنظيم جميع أنواع الحماية والدفاع في البحر وتنفيذ إطلاق الصواريخ والمدفعية باستخدام أسلحة محمولة على السفن.

وأضاف المكتب أن «التدريبات تهدف إلى تعزيز وتطوير التعاون العسكري بين القوات البحرية المصرية والروسية بما يخدم الأمن والاستقرار في البحر، وتبادل الخبرات بين الأفراد من أجل إحباط التهديدات المختلفة في طرق الشحن الكثيفة».

والبحر الأسود عبارة عن بحر داخلي يقع بين الجزء الجنوبي الشرقي لأوروبا وآسيا الصغرى، ويتصل بالبحر المتوسط عن طريق مضيق البوسفور التركي وبحر مرمرة. وتطل على البحر الأسود كل من تركيا وأوكرانيا وروسيا وجورجيا وبلغاريا ورومانيا.

عبور المقاتلات المصرية مضيق البوسفور التركي. (الإنترنت)
المقاتلات المصرية تعبر مضيق البوسفور في تركيا. (الإنترنت)
لحظة عبور المقاتلات المصرية لمضيق البوسفور. (الإنترنت)
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