نجلا ترامب يقودان فريقه للطعن في نتائج الانتخابات الرئاسية

نجلا الرئيس المنتهية ولايته دونالد ترامب. (الإنترنت)

يتجه دونالد ترامب بعد هزيمته في الانتخابات الرئاسية الأميركية إلى المحاكم سعيا للاحتفاظ بالبيت الأبيض. وشكل حوله فريقا يخوض معه معركته القضائية التي يستبعد أن تنجح في قطع طريق الرئيس المنتخب جو بايدن إلى الرئاسة.

جونيور وإريك ترامب

قام نجلا الرئيس المنتهية ولايته دونالد ترامب جونيور (42 عاما) وإريك ترامب (36 عاما) بحملة لجمع التبرعات من أجل تمويل المساعي القضائية الرامية إلى الطعن في نتائج الانتخابات في الولايات الأساسية التي فاز فيها جو بايدن.

وينشط الشقيقان أيضا على مواقع التواصل الاجتماعي حيث ينشرون المزاعم غير المستندة إلى أدلة بحصول مخالفات وعمليات تزوير في الانتخابات.

رودي جولياني

يركز محامي ترامب الشخصي رودي جولياني جهوده على ولاية بنسلفانيا حيث يتقدم جو بايدن على الرئيس المنتهية ولايته بـ45 ألف صوت، وهو فارق لا يمكن لترامب التعويض عنه إذ تم حتى الآن فرز 98% من الأصوات.

كما شارك رئيس بلدية نيويورك السابق البالغ 76 عاما في جهود ترامب للإضرار بحظوظ خصمه خلال الحملة الانتخابية، فذهب إلى أوكرانيا للتحقيق في مزاعم أطلقها ترامب بشأن نشاطات ابن خصمه الديموقراطي هانتر بايدن في هذا البلد. وأثارت قضية أوكرانيا فضيحة تسببت بعزل الرئيس في مجلس النواب، قبل تبرئته في مجلس الشيوخ.

بام بوندي وكوري لوانداوسكي

كانت المدعية العامة السابقة في فلوريدا بام بوندي (54 عاما) من أعضاء فريق ترامب القضائي خلال آلية عزله في مجلس الشيوخ. أما كوري لوانداوسكي (47 عاما)، فتولى لفترة إدارة حملة ترامب لدى ترشحه لانتخابات 2016.

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وعقد الاثنان مؤتمرا صحافيا مشتركا في فيلادلفيا أعلنا خلاله عزمهما على رفع شكاوى بشأن تعداد الأصوات في المدينة.

كايلي ماكيناني

عقدت الناطقة باسم البيت الأبيض كايلي ماكيناني (32 عاما) وهي محامية درست في جامعة هارفارد، مؤتمرا صحافيا الإثنين، عرضت خلاله مع مسؤولين في الحزب الجمهوري خططهم للتحقيق في سير الانتخابات في عدة ولايات فاز فيها بايدن.

مات شلاب وريتشارد غرينيل

يخوض مات شلاب (52 عاما)، رئيس اتحاد المحافظين الأميركيين، المعركة القضائية لمعسكر ترامب في ولاية نيفادا في الغرب الأميركي، ومن أبرز مدنها لاس فيغاس المعروفة بكازينوهاتها، وحيث يتقدم بايدن على ترامب بـ36 ألف صوت بعد فرز 97% من الأصوات.

ويشارك ريتشارد غرينيل (54 عاما)، السفير الأميركي السابق في ألمانيا والذي تولى في السابق إدارة الاستخبارات الأميركية بالوكالة، في جهود فريق الحملة في نيفادا.