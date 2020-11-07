ترامب: بايدن «يسارع في إظهار نفسه بشكل زائف» على أنه الفائز في الانتخابات

الرئيس الأميركي دونالد ترامب مع زوجته في طريقه لتوجيه كلمة لمناصريه.4 نوفمبر 2020. (فرانس برس)

أصر دونالد ترامب السبت على أن جو بايدن «يسارع في إظهار نفسه بشكل زائف على أنه الفائز» في الانتخابات الأميركية بعدما أعلنت وسائل إعلام فوز المرشح الديموقراطي.

وقال ترامب «نعرف جميعا سبب مسارعة جو بايدن لإظهار نفسه بشكل زائف على أنه الفائز وسبب بذل حلفائه في الإعلام جهدهم لهذه الدرجة لمساعدته: لا يريدون أن تُكشف الحقيقة». وأضاف «الحقيقة البسيطة هي أن هذه الانتخابات لا تزال بعيدة عن النهاية»، وفق «فرانس برس».

وأكد ترامب أن الولايات لم تصدر بعد النتائج النهائية بينما رفع فريق حملته عدة دعاوى والتماسات قضائية.