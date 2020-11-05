الاتحاد الأوروبي يندد بهدم «إسرائيل» مساكن فلسطينية ويطالب بالتخلي عن مشاريع هدم مدارس

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 05 نوفمبر 2020, 02:19 مساء
فلسطيني يحمل لافتة رافضة لمخططات إسرائيلية بضم أراض فلسطينية. (أرشيفية: الإنترنت)

ندد الاتحاد الأوروبي، الخميس، بهدم «إسرائيل» مساكن تعود لفلسطينيين وبنى تحتية على نطاق واسع، مطالباً بالتخلي عن مشاريع هدم مدارس.

ويحتجّ الأوروبيون على هدم أكثر من سبعين مسكناً ومنشأة صحية تعود إلى 11 عائلة فلسطينية تضم 41 طفلاً في قرية خربة حمصة الفوقا (حمصة البقيعة) في شمال غور الأردن، وفق ما نقلته وكالة «فرانس برس» عن الناطق باسم وزير خارجية الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل.

ودمرت جرافات إسرائيلية مساء الثلاثاء قرية «حمصة البقيعة» البدوية الصغيرة بأكملها بما في ذلك الخيام وحظائر الماشية والألواح الشمسية قرب مدينة طوباس شمال شرق الضفة الغربية تاركة وراءها العشرات من المشردين، حسب ما شاهد مصور وكالة «فرانس برس».

تطورات تشكل عقبة أمام حل الدولتين
وقال الناطق إن «هذا الهدم الواسع النطاق يؤكد مرة جديدة الاتجاه المؤسف لعمليات المصادرة والهدم (المتّبع) منذ مطلع العام»، وأكد أن ذلك «يُضاف إلى التهديد بهدم مدرسة فلسطينية في تجمع رأس التين في وسط الضفة الغربية التي شارك في تمويلها الاتحاد الأوروبي ودول أعضاء في الاتحاد»، مشيرا إلى أن 52 مدرسة فلسطينية مهددة بالهدم.

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وذكر الاتحاد الأوروبي بأن «التعلم هو حق إنساني أساسي ينبغي حمايته والمحافظة عليه».

وختم البيان بالقول إن «مثل هذه التطوّرات تشكل عقبة أمام حل الدولتين والاتحاد الأوروبي يطالب مرة جديدة إسرائيل بوضع حد لكل عمليات الهدم هذه، بما فيها (هدم) المنشآت المموّلة من الاتحاد الأوروبي، خصوصاً بالنظر إلى الأثر الإنساني لوباء فيروس كورونا المستجد المنتشر حالياً».

وغور الأردن أو وادي الأردن هو شريط من الأراضي الاستراتيجية الحدودية يمتد من بحيرة طبريا وحتى البحر الميت. ويقع غور الأردن بشكل أساسي في المنطقة المصنفة «سي» أو «جيم» من أراضي الضفة الغربية، والتي تخضع تماماً لسيطرة إسرائيل التي تخطط لضمها.

ويحتاج تشييد المباني في هذه المنطقة وفق إسرائيل إلى تصاريح مسبقة من السلطات الإسرائيلية التي تهدم المنازل التي يبنيها الفلسطينيون دون تصاريح على حد قولها.

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