شيخ الأزهر يدين قطع رأس المدرس الفرنسي.. ويعتبر الإساءة إلى الأديان «دعوة صريحة للكراهية»

شيخ الأزهر الإمام أحمد الطيب. (الإنترنت)

دان شيخ الأزهر الإمام أحمد الطيب، الثلاثاء، قطع رأس مدرس في فرنسا، معتبرا أنه «فعل إرهابي أثيم»، مشدّدا على أن الإساءة إلى الأديان تحت شعار حرية التعبير هي «دعوة صريحة للكراهية».



وجاء كلام شيخ الأزهر في خطاب ألقاه من بعد في روما في ساحة «الكابيتول» الشهيرة أمام مجموعة من كبار رجال الدين المسيحيين واليهود والبوذيين، بينهم البابا فرنسيس، وبطريرك القسطنطينية المسكوني برثلماوس الأول، وكبير حاخامات فرنسا حاييم كورسيا، الذين التقوا، الثلاثاء، لتوقيع دعوة مشتركة إلى السلام، حسب وكالة «فرانس برس».



وقال شيخ الأزهر في خطاب ألقاه باللغة العربية: «إنني كمسلم وكشيخ للأزهر الشريف، أبرأُ إلى الله تعالى وأبرّئ أحكام الدين الإسلامي الحنيف وتعاليم نبي الرحمة محمد -صلى الله عليه وسلم- من هذا الفعل الإرهابي الأثيم».



وأضاف: «في ذات الوقت، أؤكد أن الإساءة إلى الأديان والنيل من رموزها المقدسة تحت شعار حرية التعبير هي ازدواجية فكرية ودعوة صريحة للكراهية».