برلين: ترامب جعل العلاقات مع «الأطلسي» أكثر تعقيدا.. وبايدن لن يغيرها إلى الأفضل

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 19 أكتوبر 2020, 03:00 مساء
المرشح الديمقراطي للانتخابات الرئاسية الأميركية جو بايدن، ومنافسه الجمهوري الرئيس دونالد ترامب. (الإنترنت)

قال وزير الخارجية الألماني، هايكو ماس، إن بلاده لا تعتقد بأن احتمالية فوز جو بايدن بانتخابات الرئاسة الأميركية سيجعل العلاقات مع واشنطن في أفضل حالاتها، مشيرًا في الوقت ذاته إلى أن دونالد ترامب جعل العلاقة مع دول حلف شمال الأطلسي أكثر تعقيدًا.

وأضاف أن ترامب اتخذ أكثر من قرار لا يمكن فهمه، دون تنسيق مسبق مع أوروبا، ومنها إنهاء الاتفاق النووي مع إيران، مشددًا على ضرورة أن تتغير الطريقة التي تتعامل بها واشنطن مع الاتحاد الأوروبي، بغض النظر عن الفائز في الانتخابات، حسبما نقل المركز الألماني للإعلام التابع للخارجية الألمانية على حسابه بموقع «فيسبوك»، اليوم الإثنين

وتابع: «أنا لست من أولئك الذين يعتقدون بأنه مع وجود بايدن كرئيس سيصبح كل شيء على ما يرام... ومن الوارد أن ننسق بشكل أفضل مع الأميركيين في ظل وجود حكومة مختلفة، لكن تبقى العبرة بأنه يتعين علينا نحن الأوروبيين أن نتحمل مزيد المسؤولية».

وبخصوص العلاقات التجارية بين روسيا وواشنطن، قال: «نحن لا ننتقد مضاعفة الولايات المتحدة وارداتها النفطية من روسيا العام الماضي، وهي أصبحت الآن ثاني أكبر مستورد للنفط الثقيل الروسي في العالم. فالولايات المتحدة تمارس حقها في أن تكون لديها سياسة طاقة مستقلة. ونحن نفعل ذلك أيضًا».

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

كتلة فزان النيابية تعلن مقاطعة جلسة «النواب» في بنغازي المقررة غدا
ليبيا
ليفربول يؤكد رسميا إصابة «فان دايك» بـ«الصليبي»
رياضة عالمية
بابا الفاتيكان يصلي من أجل نجاح المفاوضات بشأن ليبيا
ليبيا
ميسي يقود ثورة مستحقات مالية في برشلونة وسط انقسام
رياضة عالمية
بايدن يتقدّم على ترامب.. هل يمكن الوثوق باستطلاعات الرأي؟
دولى
بالفيديو: أحمد أبايزيد يعيد إحياء «وين ع رام الله»
ثقافة وفن
صحيفة روسية: موسكو تنظر لاجتماعات حل الأزمة اللييبة بمنطق التجربة ولا تقتنع ...
ليبيا
صحيفة روسية: موسكو تنظر لاجتماعات حل الأزمة اللييبة بمنطق التجربة ولا تقتنع ...
ليبيا
10 صيادين من جنسيات تونسية وإندونيسية وسنغالية محتجزون مع إيطاليين في بنغازي
ليبيا
أول حالة وفاة لمريض بعد إصابته مرتين بـ«كوفيد-19»
دولى
صندوق النقد: لقاح «كورونا» سيدعم الدخل العالمي بنحو 9 تريليونات دولار
اقتصاد
نجوم رحلت عن سماء الفن المصري في عام «الجائحة»
ثقافة وفن
 المزيد من دولى

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

دراسة: «كورونا» يفرز مواد تخفف الألم