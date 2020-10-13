المعارضة البيلاروسية تيخانوفسكايا تمهل لوكاشنكو حتى 25 الجاري للاستقالة

المعارضة البيلاروسية البارزة سفيتلانا تيخانوفسكايا تضع كمامة في القصر الرئاسي في سلوفاكيا قبل لقائها الرئيس السلوفاكي . (أ ف ب)

أمهلت المعارضة البيلاروسية سفيتلانا تيخانوفسكايا الثلاثاء الرئيس ألكسندر لوكاشنكو حتى 25 أكتوبر للتنحي وإلا فستدعو إلى تظاهرة حاشدة وإضراب عام.

وتطالب المعارضة البيلاروسية برحيل لوكاشنكو الذي يحكم البلاد منذ العام 1994، وذلك منذ الانتخابات الرئاسية التي أُجريت في التاسع من أغسطس واتُسمت بحسب المحتجين بعمليات تزوير. ومذاك تتعرض حركة الاحتجاج لضغوط متواصلة من جانب السلطات، التي تمكنت من اعتقال أو نفي جميع الشخصيات المعارضة، وفق «فرانس برس».

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وكتبت تيخانوفسكايا من منفاها في ليتوانيا، رسالة على مواقع التواصل الاجتماعي متوجّهة إلى السلطات البيلاروسية وأعطت لوكاشنكو 13 يوماً لتقديم استقالته وإنهاء تفريق التظاهرات بالقوة والإفراج عن «السجناء السياسيين».

إضراب وطني

وحذّرت المعارضة «إذا لم يتمّ تنفيذ مطالبنا بحلول 25 أكتوبر، كل البلاد ستنزل سلمياً إلى الشارع». وأضافت «وفي 26 أكتوبر، سيبدأ إضراب وطني في كل الشركات وسيتمّ إغلاق كافة الطرق وستنهار كل المبيعات في المحال التابعة للدولة». وتابعت «لقد قلنا مرات عدة إننا مستعدّون للحوار والمفاوضات. لكن التحدث من خلف قضبان السجن ليس حواراً»، منددةً «بترهيب الدولة» في بيلاروس.

وقمعت الشرطة الأحد بعنف التظاهرة الكبيرة الأسبوعية التي تنظمها المعارضة في مينسك، مستخدمة خراطيم المياه والقنابل الصوتية ضد الحشود وأوقفت مئات الأشخاص. وكان ذلك أعنف قمع منذ أسابيع. وهدّدت وزارة الداخلية الاثنين باستخدام الرصاص الحيّ «إذا لزم الأمر» لقمع الاحتجاجات. وقمعت بعنف أيضاً تظاهرة جمعت بشكل أساسي متقاعدين عبر استخدام الغاز المسيل للدموع والقنابل الصوتية.

ومنذ بدء حركة الاحتجاج، تم اعتقال مئات المتظاهرين والمسؤولين في حركات سياسية وهيئات نقابية وصحفيين. وغادر آخر عضو في «مجلس التنسيق» الذي أنشأته المعارضة، كان لا يزال حراً وداخل أراضي بيلاروسيا، هو سيرغي ديليفسكري، البلاد «خوفاً على أمنه»، وفق ما ذكرت وسائل إعلام محلية.