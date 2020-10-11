تظاهرة جديدة في بيلاروسيا.. والشرطة تعتقل عشرات المحتجين

مواجهات بين شرطيين ومتظاهرين في مينسك، 11 اكتوبر 2020. (أ ف ب)

أوقف عشرات المتظاهرين، الأحد، في مينسك مع بدء تظاهرة أسبوعية جديدة احتجاجا على إعادة انتخاب الرئيس ألكسندر لوكاشنكو.

وأظهرت صور بثتها وسيلة إعلام مستقلة عناصر من شرطة مكافحة الشغب ورجالا ملثمين باللباس المدني يهرعون إلى جادة رئيسية في مينسك ويعمدون إلى توقيف عدد من المتظاهرين بعنف، بحسب «فرانس برس».

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ووفقا لمنظمة «فياسنا» غير الحكومية أوقف 39 شخصا. وانطلقت التظاهرة الأسبوعية وضمت عشرة آلاف شخص على الأقل. وكان لوكاشنكو التقى السبت لساعات معارضين مسجونين لدى أجهزة الاستخبارات، في إطار مناقشة التعديلات الدستورية التي ينوي تطبيقها، وفق الرئاسة.

ودعت قناة عبر تطبيق «تلغرام» تنسق التظاهرات في شكل جزئي وتضم مليوني منتسب، المحتجين إلى التجمع في محيط السجن ومقر وزارة الداخلية «لكي يسمع كل سجين سياسي صوت الشعب».

اعتقال المتظاهرين

ومنذ مطلع أغسطس اعتقل مئات المتظاهرين والمسؤولين في أحزاب سياسية ومنظمات نقابية وصحفيين وأدوعوا السجن للمشاركة في التظاهرات أو تنظيمها. وتنشر السلطات في مينسك عناصر مكافحة الشغب بأعداد كبيرة وآليات وشاحنات مجهزة بخراطيم مياه. كما تحد من الوصول إلى شبكة الإنترنت ووسائل النقل المشترك لعرقلة التعبئة.

وصرح ألكسندر ستاروفويتوف وهو مقاول في الـ32 يستعد للتظاهر، «لا يهم عدد المسجونين سننزل إلى الشارع رغم ذلك». ومعظم قادة المعارضة إما اعتقلوا وإما أرغموا على مغادرة البلاد كسفيتلانا تيخانوفسكايا مرشحة المعارضة للاقتراع الرئاسي.

وهذا الأسبوع استدعت عدة دول أوروبية منها بريطانيا وأستونيا ولاتفيا سفراءها من مينسك. وأعربت اللجنة الأولمبية الدولية عن «قلقها العميق» للتمييز الذي يتعرض له الرياضيون بسبب آرائهم السياسية.