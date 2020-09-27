الرئيس الفرنسي يدعو رئيس بيلاروسيا إلى التنحي

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 27 سبتمبر 2020, 01:30 مساء
الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون (أرشيفية: الإنترنت).

دعا الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، رئيس بيلاروسيا ألكسندر لوكاشينكو إلى  التنحي، مشيرًا إلى إعجابه بـ«شجاعة المتظاهرين».  

وقال ماكرون لجريدة «لوجورنال دو ديمانش» إن على لوكاشينكو «أن يرحل»، بعد أيام على رفض الاتحاد الأوروبي الاعتراف بشرعية الرئيس البيلاروسي.

وأضاف: «إنها أزمة سلطة، سلطة استبدادية لا يمكنها أن تقبل منطق الديمقراطية، وهي متشبثة بموقعها بالقوة. من الواضح أنه يجب على لوكاشينكو أن يرحل».

ولفت ماكرون إلى أن المتظاهرين«يعرفون المخاطر التي يعرِّضون أنفسهم لها عبر التظاهر في نهاية كل أسبوع، ومع ذلك فهم يدفعون بهذه الحركة إلى الأمام لإعادة إحياء الديمقراطية في هذا البلد الذي حُرم منها منذ وقت طويل».

ويواجه لوكاشينكو احتجاجات عارمة منذ إعلانه الفوز بأكثر من 80 بالمئة من الأصوات في الاقتراع الرئاسي في التاسع من أغسطس. ونزل عشرات آلاف المتظاهرين إلى شوارع مينسك في التظاهرة الأخيرة الأحد. ولم يتم إعلان موعد مراسم التنصيب، لكن وكالة بيلتا الرسمية للأنباء ذكرت الأربعاء أنه «تولى مهامه رئيسًا لبيلاروسيا».

وقالت إن المراسم تجري في قصر الاستقلال الذي يضم مكاتب الرئيس، لكن التلفزيون الرسمي لم يبث المراسم مباشرة. وقال أليس بلياتسكي رئيس مجموعة فياسنا الحقوقية: «لو تم الإعلان مسبقًا عن مراسم التنصيب، لتجمع 200 ألف متظاهر أمام قصره». وتوقع أن يؤدي تولي لوكاشينكو الرئاسة في وقت يعتبره كثيرون «رئيسًا غير شرعي» إلى إطلاق شرارة «تظاهرات حاشدة أكبر حجمًا».

ومنذ 9 أغسطس، يتظاهر عشرات الآلاف في شوارع بيلاروسيا احتجاجًا على نتيجة الانتخابات الرئاسية التي تدعي سفيتلانا تيخانوفسكايا أنها ربحتها، فيما يصر لوكاشينكو على تحقيقه فوزًا كاسحًا فيها، وشن الزعيم البيلاروسي حملة قمع قاسية ضد المتظاهرين، ما استدعى إدانة واسعة من الغرب، لكن أيضًا دعمًا من موسكو له.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

حمدوك: تطبيع العلاقات مع إسرائيل يتطلب توافقاً بين السودانيين
عربى
وليامز: لن يدور أي نقاش حول أسماء معينة أمام منتدى الحوار الليبي
ليبيا
فلوسنا - (الحلقة 51): مقابلة مع محمد هيثم عيسى وكيل وزارة «صحة الوفاق»
فيديو
أول رجل شفي من الإيدز وصل المرحلة الأخيرة من السرطان
طب وصحة
كيف نجح مخرج مبتدئ في إقناع هوبكينز بفيلمه الجديد؟
ثقافة وفن
ولادة قيصرية ناجحة لأم مصابة بفيروس «كورونا» في بنغازي
ليبيا
وليامز توصي بعقوبات على من يحاول إفساد محادثات جنيف
ليبيا
الصحة التونسية و«تونسيار» تعلنان إجراءات خاصة للوافدين من ليبيا فور فتح الحدود
ليبيا
شرطة بيلاروسيا تعتقل العشرات مع استمرار الاحتجاجات ضد لوكاشينكو
دولى
حمدوك: نرفض ربط حذف السودان من قائمة الإرهاب الأميركية بالتطبيع مع «إسرائيل»
عربى
إنتاج الأجسام المضادة لـ«كورونا» خلال 14 يوما من التطعيم
طب وصحة
29 مليون دينار تفجر أزمة الديون في الاتحاد
رياضة محلية
 المزيد من دولى

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

بالفيديو: السجن لطبيب أسنان أجرى عملية على لوح «هوفربورد»