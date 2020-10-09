طبيب ترامب: الرئيس أكمل علاجه من «كورونا» وجاهز للعودة إلى الحياة العامة

القاهرة - بوابة الوسط | الجمعة 09 أكتوبر 2020, 08:53 صباحا
الرئيس الأميركي دونالد ترامب والسيدة الأولى ميلانيا في مطار بولاية أوهايو، 29 سبتمبر 2020، (رويترز)

قال الطبيب الخاص للرئيس الأميركي دونالد ترامب إنه أكمل علاجه بعد إصابته بفيروس «كورونا المستجد»، ويستطيع العودة إلى ممارسة التزاماته العامّة.

وأوضح الدكتور شون كونلي أن الرئيس تجاوب بشكل «جيّد للغاية» مع العلاج، و«ظلت حالته مستقرة»، حسب تصريحات نشرها موقع إذاعة «بي بي سي» البريطانية.

وصرح ترامب لاحقا بأنه قد يجري فحص كشف آخر للفيروس اليوم الجمعة، وتمنى المشاركة في فعالية انتخابية في عطلة نهاية الأسبوع.

ترامب يرفض المناظرة الافتراضية
وكان قد أعلن في وقت سابق انسحابه من المناظرة التلفزيونية مع المرشح الديمقراطي جو بايدن الخميس المقبل، وقال ترامب إنه «لن يضيع وقته في مناظرة افتراضية»، وأثارت الخطوة خلافا حول كيف ومتى ستعقد مثل هذه المناقشات في المستقبل.

وأضاف في اتصال هاتفي مع قناة «فوكس بيزنس» إنه غير مهيأ للجلوس خلف كمبيوتر، «فالأمر سخيف»، بينما قال منافسه الديمقراطي جو بايدن إن الرئيس «يبدّل رأيه في كلّ ثانية»، وصدر عن فريق حملته الانتخابية أن ترامب «لا يريد وبوضوح مواجهة أسئلة الناخبين».

ثم اقترح فريق بايدن تأجيل المناظرة المفترض عقدها في ميامي إلى 22 أكتوبر بدلاً من 15. ولاقى الاقتراح موافقة الغريمين، ومع ذلك قال فريق ترامب إنه يجب إجراء مناظرة ثالثة وجها لوجه في 29 أكتوبر، قبل موعد الاقتراع بخمسة أيام فقط.

وشهدت جلسة المناظرة الأولى في 29 سبتمبر إهانات ومقاطعات، بينما كانت المناظرة بين المرشحين لمنصب نائب الرئيس، مايك بنس وكامالا هاريس، مدروسة بشكل أفضل.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

بيلوسي تريد التحقيق في قدرة ترامب على الحكم.. والرئيس: لا يدعونها مجنونة من فراغ
دولى
جرناز يكشف آخر تطورات التجمع الرياضي ضد الفساد
رياضة محلية
الكبير: تصرفات بومطاري هدفت إلى تضليل الليبيين وتدمير الثقة في النظام المالي
ليبيا
إذاعة فرنسا الدولية ترجح سرقة أموال متعفنة متداولة بفرنسا من «مركزي بنغازي»
ليبيا
غضبة نسائية وحقوقية في الجزائر بعد اغتصاب فتاة وحرقها حية
عربى
الإذاعة والتلفزيون في ليبيا يفقدان الفنان أحمد الغزيوي أحد مؤسسيهما
ثقافة وفن
«CNN»: ترامب يرفض قرار تنظيم المناظرة الثانية «افتراضيا».. وبايدن يقبل
دولى
«رويترز»: قطر طلبت شراء طائرات «إف 35»
عربى
مواجهة بين بنس وهاريس بشأن تعامل إدارة ترامب مع جائحة «كورونا»
دولى
المدعي العام العسكري: محمد هيثم عيسى هرب من منفذ خارج طرابلس بجواز سفر مزور
ليبيا
تونس تتجه لفرض حظر التجول لاحتواء الموجة الثانية من جائحة «كورونا»
عربى
سحب مبلغ مالي ضخم ومخالفة اللوائح.. الشلماني يكشف كواليس مثيرة
رياضة محلية
 المزيد من دولى

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

ما هي فترة صلاحية زيت المحرك؟