4 ملايين يدلون بأصواتهم خلال التصويت المبكر بأميركا.. مؤشر على إقبال قياسي

الرئيس الأميركي دونالد ترامب في ولاية ميريلاند الأميركية، 5 أكتوبر 2020. (رويترز)

تظهر بيانات التصويت المبكر تهافت الأميركيين على الإدلاء بأصواتهم في الانتخابات المقررة في الثالث من نوفمبر بوتيرة لم يسبق لها مثيل، مما يشير إلى إمكانية تسجيل إقبال قياسي في المنافسة بين الرئيس الجمهوري دونالد ترامب ومنافسه الديمقراطي جو بايدن.

وقبل حلول موعد الانتخابات بأربعة أسابيع كان أكثر من 3.8 مليون أميركي قد أدلوا بالفعل بأصواتهم، وهو ما يتجاوز بكثير عدد من أدلوا بأصواتهم في مثل هذا الوقت قبل انتخابات العام 2016، الذي بلغ 75 ألفا وفقا لمشروع الانتخابات الأميركية الذي يعمل على تجميع بيانات التصويت المبكر.

التصويت عن طريق البريد

قال مايكل مكدونالد الذي يدير المشروع إن مما أسهم في هذه الزيادة التوسع في التصويت عن طريق البريد، الذي يعتبر وسيلة آمنة للإدلاء بالأصوات في ظل تفشي جائحة فيروس «كورونا»، ويشير إلى الحرص على حسم المواقف بشأن مستقبل ترامب السياسي.

وأضاف: «لم نشهد من قبل هذا الكم يدلي بصوته قبل الانتخابات». وتابع: «يدلي الناس بأصواتهم حين يحسمون أمرهم، ونحن نعلم أن الكثيرين حسموا أمرهم منذ فترة طويلة». ودفعت الزيادة الكبيرة مكدونالد لتوقع تحقيق إقبال قياسي يصل إلى نحو 150 مليونا، أي ما يمثل 65% من المؤهلين للإدلاء بأصواتهم، وهي أعلى نسبة منذ 1908.

تقدم بايدن

ويتقدم بايدن على ترامب في استطلاعات الرأي على مستوى البلاد، لكن الاستطلاعات في الولايات التي تشهد تنافسا شديدا تشير إلى تقارب أكبر بين نتائجهما. وحشد ترامب مرارا الرأي العام ضد التصويت عن طريق البريد، موجها اتهامات لم يقدم ما يدل على صحتها بأن هذه الطريقة تفتح الباب أمام التلاعب. ويقول خبراء إن التلاعب نادر الحدوث.

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وظهرت بوادر على أن انتقادات الرئيس هذه قد ثبطت همة الجمهوريين عن التصويت عن طريق البريد. وقال مشروع الانتخابات إن الديمقراطيين سجلوا أكثر من مثلي أصوات الجمهوريين في سبع ولايات تعلن بيانات تسجيل الناخبين وفقا للتصنيف الحزبي.

وأظهر استطلاع على مستوى البلاد أجرته «رويترز» مع مؤسسة إبسوس لقياس الرأي العام الأسبوع الماضي أن 5% من الديمقراطيين أدلوا بأصواتهم بالفعل بالمقارنة مع 2% من الجمهوريين. وقال نحو 58% من الديمقراطيين إنهم سيدلون بأصواتهم قبل الانتخابات بالمقارنة مع 40% من الجمهوريين.