حملة بايدن تسعى للتركيز على تصدي أميركا لـ«كوفيد-19» بعد إصابة ترامب بالمرض

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 04 أكتوبر 2020, 10:38 مساء
المرشح الديمقراطي جو بايدن. (رويترز)

في الوقت الذي يخضع فيه الرئيس الأميركي دونالد ترامب للعلاج من كوفيد-19 في مستشفى عسكري، سعت حملة المرشح الديمقراطي المنافس جو بايدن إلى التركيز على تصدي البلاد للجائحة في الشهر الأخير قبل انتخابات الرئاسة.

وتمنى بايدن، وهو نائب رئيس سابق جاءت نتيجة فحصه سلبية يوم الجمعة بعد ثلاثة أيام من مناظرة مع ترامب، الشفاء العاجل للرئيس الأميركي. لكن بايدن ومساعديه استغلوا إصابة ترامب للتركيز على رسالة ثابتة للحملة تقول إن بايدن سيدير أزمة الوباء أفضل من ترامب، بحسب «رويترز».

وقالت كيت بيدينجفيلد نائبة مدير الحملة يوم الأحد إن بايدن سيواصل التركيز على الأمر خلال الثلاثين يوما الباقية من الحملة باعتباره «الأكثر قدرة على إخراج البلاد من هذه الأزمة». وسجلت الولايات المتحدة 7.4 مليون حالة إصابة بفيروس كورونا، وأكثر من 209 آلاف وفاة بالمرض، وهي الدولة الأولى في العالم في ذلك.

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