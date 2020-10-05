39 قتيلا خلال 24 ساعة من المواجهات في قره باغ

مقاتل من الانفصاليين الأرمن في أحد المواقع بقره باغ، (أرشيفية: الإنترنت)

تواصلت المواجهات العنيفة بين الانفصاليين الأرمن والجيش الأذري، صباح اليوم الإثنين، في إقليم قره باغ، حيث أعلن مسؤولون في المنطقة المتنازع عليها مقتل 15 مسلحًا انفصاليًّا أرمينيًّا، ما أدى إلى ارتفاع الحصيلة الإجمالية للمواجهات إلى 39 قتيلًا.

وأفاد ناطق باسم وزارة الدفاع الأرمينية في بيان أن «المواجهات العنيفة تواصلت خلال الليل»، في حين أكد مسؤولون في وزارة الدفاع في قره باغ مقتل 15 مسلحًا، ما يرفع حصيلة القتلى في صفوف الانفصاليين المسلحين إلى 32 منذ اندلعت المواجهات، حسب وكالة «فرانس برس».

كما لقي خمسة مدنيين أذريين ومدنيان أرمينيان من قره باغ مصرعهم، وفق حصيلة أُعلنت الأحد، ولم تعلن أذربيجان خسائرها العسكرية.

تضارب الأنباء بين طرفي الصراع

وقد تكون الخسائر أكبر بكثير، لكن كل طرف أكد أنه ألحق مئات الخسائر بالطرف الآخر، ونشر الجانبان صورًا لدبابات مدمرة، كما ذكرت وزارة الدفاع في قره باغ أنها استعادت المواقع التي خسرتها في اليوم السابق، لكن أذربيجان أكدت أنها سيطرت على مزيد الأراضي.

وقالت وزارة الدفاع في أذربيجان، إن قواتها «قصفت مواقع العدو بالصواريخ والمدفعية والطيران (...) وسيطرت على عدة مواقع استراتيجية في ضواحي قرية تاليش.

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وتتبادل أرمينيا وأذربيجان الاتهامات بإشعال المواجهات الدامية، حيث تقول أذربيجان إنها شنت «عملية مضادة» ردًّا على «العدوان» الأرمني، مستخدمة القصف المدفعي والمدرعات والقصف الجوي على الإقليم الذي خسرته منذ سقوط الاتحاد السوفياتي وحرب أودت بحياة 30 ألف شخص، وباتت قره باغ على أثرها خاضعة لسيطرة الانفصاليين المدعومين من أرمينيا.

وأبدت تركيا دعمها الكامل لأذربيجان، واتهمت يريفان أنقرة بالتدخل السياسي والعسكري في الصراع، في حين تعد موسكو أقرب إلى أرمينيا حيث إن البلدين ينتميان إلى نفس التحالف العسكري الذي تهيمن عليه روسيا، منظمة معاهدة الأمن الجماعي.