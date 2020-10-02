البيت الأبيض يحاول طمأنة الأميركيين بشأن وضع ترامب.. وتوقعات بتحول جذري في سباق الرئاسة

الرئيس الأميركي دونالد ترامب والسيدة الأولى ميلانيا في مطار بولاية أوهايو، 29 سبتمبر 2020، (رويترز)

قال البيت الأبيض، الجمعة، إن الرئيس دونالد ترامب لا يزال يباشر عمله من الحجر الصحي بعد إعلانه المفاجئ عن إصابته بفيروس «كورونا» والذي أحدث اضطرابا في إدارته وفي حملته الانتخابية.

وفي وقت سابق اليوم، أعلن ترامب إصابته هو والسيدة الأولى ميلانيا بمرض «كوفيد-19» الذي يسببه فيروس «كورونا المستجد» وإنهما سيخضعان للحجر الصحي. وقلل ترامب من خطر الجائحة مرارا على مدى عدة أشهر.

ونقلت وكالة «أسوشيتد برس» وجريدة «نيويورك تايمز» عن مسؤول بالبيت الأبيض قوله إن ترامب يعاني من «أعراض خفيفة» لمرض «كوفيد-19». وقال مصدران مطلعان على حالته للجريدة إنها تشبه أعراض البرد، حسب وكالة «رويترز».

وقال مسؤول كبير بالبيت الأبيض إن الرئيس «ليس عاجزا» عن أداء مهامه، مضيفا أنه يباشر عمله بالفعل من المقر، فميا قال ناطق باسم نائب الرئيس الأميركي مايك بنس، إن نائب الرئيس وزوجته ليسا مصابين بفيروس «كورونا» بعدما جاءت نتيجة فحوصهما سلبية.

ترامب وبنس يعملان من مقرين منفصلين

وصرح المسؤول بالبيت الأبيض بأن الرئيس ونائبه سيعملان من مقرين منفصلين وسيعمل طاقما العمل التابعان لهما بمعزل بعضهما عن بعض توخيا «لمزيد من الحرص».

لكن المسؤول أقر بأن مرض الرئيس سيضطره لإلغاء خطط سفره قبيل 31 يوما فقط من موعد انتخابات الرئاسة. وتكشف استطلاعات الرأي أن ترامب يتخلف عن منافسه الديمقراطي جو بايدن.

وقال ترامب في تغريدة على «تويتر» في وقت مبكر من صباح الجمعة: «سنبدأ عملية الحجر الصحي والتعافي على الفور. سنتجاوز ذلك معا». وكتب بايدن على «تويتر»: «أمنياتنا أنا و(زوجتي) جيل بالشفاء العاجل للرئيس ترامب والسيدة الأولى ميلانيا ترامب. وسنواصل الصلاة من أجل صحة وسلامة الرئيس وعائلته».

- ترامب يعلن إصابته وزوجته بـ«كورونا»

-جو بايدن: سنواصل الصلاة من أجل صحة وسلامة الرئيس

وقبل ساعات من إعلان إصابته بالفيروس صرح ترامب بأن نهاية جائحة كوفيد-19 باتت وشيكة فيما اتهمه بايدن على «تويتر» بمحاولة جذب الانتباه بعيدا عن «تعامل فاشل مع كوفيد-19» أدى لوفاة ما يربو على 200 ألف أميركي بالمرض.

خطر « كورونا » على ترامب

وخطر الفيروس شديد على ترامب «74 عاما» نظرًا لسنه ولأنه يعاني من زيادة الوزن. وظل ترامب بصحة جيدة خلال فترة الرئاسة، ولكن ليس من المعروف عنه أنه يمارس الرياضة بانتظام أو يتبع نظاما غذائيا صحيا.

وقلل ترامب من شأن الفيروس في بداية الجائحة وتوقع مرارا أن يختفي. وقال مساء الخميس إن نهاية الجائحة باتت وشيكة. ونادرا ما يضع الرئيس كمامة وسخر ممن يفعلون ذلك ومن بينهم منافسه الديمقراطي بايدن.

وأقر مستشارون لترامب بأنهم سيضطرون لإلغاء خططهم للأسابيع الأخيرة من الحملة الانتخابية. وحضر ترامب بنفسه مؤتمرات انتخابية مع أنصاره الذين يرفضون بشكل أساسي وضع كمامات وسخر من بايدن لتجنبه المشاركة في مثل هذه المؤتمرات.

وقال أحد مستشاري ترامب: «من السابق لأوانه معرفة ما الذي سيحدث، لكن من الجلي أن هذا سيحد من قدرتنا على السفر... واستقاء الدعم من المؤتمرات، وهو ما كان جزءا من خطتنا».

خوف من إصابات أخرى في الحكومة

ويعني ثبوت إصابة ترامب بـ«كورونا» أن آخرين في أعلى مستويات السلطة والحكومة في الولايات المتحدة ربما تعرضوا للعدوى وعليهم البقاء في حجر صحي أيضا.

وقالت ناطقة باسم وزير الخزانة الأمريكي ستيف منوتشين، الجمعة، إنه غير مصاب بالفيروس بعد أن جاءت الفحوصات التي أجراها سلبية.

وكتبت الناطقة مونيكا كرولي على «تويتر»: «في إطار البروتوكولات المعتادة خضع وزير الخزانة منوتشين لفحص يومي لكوفيد-19، وكانت النتيجة سلبية هذا الصباح وسيواصل الخضوع لفحص يومي». وقال مسؤول في البيت الأبيض إن عملية تتبع المخالطين للرئيس جارية.

وقال شون كونلي طبيب ترامب إنه يتوقع أن يقوم الرئيس بمهامه «دون انقطاع» أثناء تعافيه، وكتب في مذكرة جرى توزيعها على الصحافة: «الرئيس والسيدة الأولى حالتهما الصحية جيدة حاليا ويعتزمان البقاء في البيت الأبيض خلال النقاهة».

وتمنى زعماء من أنحاء العالم الشفاء العاجل لترامب.

وانتقد بايدن أسلوب تعامل ترامب مع الجائحة، بينما تفاخر الرئيس بطريقته هو وفريقه في إدارة الأزمة.

وبعد وقت قصير من توقع ترامب نهاية وشيكة للجائحة مساء الخميس، انتشرت أنباء تفيد بأن التحاليل أثبتت إصابة هوب هيكس، وهي مستشارة بارزة ومساعدة موثوق بها، بفيروس «كورونا». وسافرت هيكس مع الرئيس على متن طائرة الرئاسة يومي الثلاثاء والأربعاء.

تحول جذري في سباق الانتخابات

من المرجح أن يتسبب نبأ إصابة الرئيس بـ«كورونا» في إعادة الجائحة لصدارة الملفات في السباق الانتخابي بعد أن هيمنت وفاة قاضية المحكمة العليا روث بادر جينسبرج، وترشيح ترامب للقاضية آيمي كوني باريت لتحل محلها على المشهد في الحملة الانتخابية.

وفي أول مناظرة رئاسية بين المرشحين، الثلاثاء الماضي، أخرج ترامب كمامة من جيبه وقال: «أضع الكمامة عندما يستدعي الأمر ذلك. فقط عندما تكون هناك حاجة لذلك أضع الكمامة».

ثم سخر من بايدن لاستخدامه الكمامة بشكل منتظم قائلا: «لا أضع الكمامة مثله. في كل مرة تراه فيها يكون بالكمامة. ربما يتكلم على مسافة 200 قدم منهم (الناخبين)، ومع ذلك يظهر بأكبر كمامة رأيتها في حياتي على الإطلاق». ويقول إخصائيو الصحة العامة إن وضع الكمامة أمر بالغ الأهمية لمنع انتشار الفيروس.

وسبق أن شهد البيت الأبيض حالات إصابة بفيروس «كورونا»، حيث ثبتت إصابة كيتي ميلر الناطقة باسم بنس بالمرض في وقت سابق هذا العام، وظهرت عليها أعراضه قبل أن تتعافى. كما أصيب فرد عسكري أيضا بالفيروس.

لكن البيت الأبيض خفض تدابيره الوقائية، حيث سعى ترامب لنشر رسالة العودة إلى الوضع الطبيعي هذا الصيف. وتوقف فحص درجة حرارة جميع المترددين على البيت الأبيض. وعلى الرغم من استمرار فحص كل من يخالطون ترامب فإنه لا يجري فحص الباقين في المقر.