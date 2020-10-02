جو بايدن: سنواصل الصلاة من أجل صحة وسلامة الرئيس

القاهرة - بوابة الوسط | الجمعة 02 أكتوبر 2020, 04:12 مساء
جو بايدن يتحدث في كنيسة النعمة اللوثرية في كينوشا بولاية ويسكونسن. 3 سبتمبر 2020. (فرانس برس)

علق  المرشح الديمقراطي في انتخابات الرئاسة الأميركية جو بايدن، اليوم الجمعة، عن أمنياته بالشفاء العاجل للرئيس دونالد ترمب، خصمه في انتخابات الرئاسة الأميركية، وزوجته ميلانيا بعد إعلان إصابتهما بفيروس «كوفيد-19» المعروف بـ«كورونا المستجد».

وكتب بايدن في تغريدة، بـ«تويتر»: «أمنياتنا أنا وزوجتي جيل بالشفاء العاجل للرئيس ترامب والسيدة الأولى، وسنواصل الصلاة من أجل صحة وسلامة الرئيس وعائلته».

أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب أن التحاليل أثبتت إصابته هو والسيدة الأولى ميلانيا ترامب بفيروس «كورونا المستجد».

وقال ترامب في تغريدة على حسابه بموقع «تويتر» اليوم الجمعة: «سنبدأ عملية الحجر الصحي والتعافي على الفور»، حسب وكالة الأنباء «رويترز».

وكتبت ميلانيا أيضا عبر «تويتر» أنها وترامب «يخضعان للحجر الصحي بعد الإصابة بكورونا، وهما بخير، وقد أجلت جميع الارتباطات القادمة»، مضيفة: «ابقوا سالمين، وسنعبر تلك المحنة معا».

ونقلت وكالة «سي إن إن» الأميركية عن الطبيب الشخصي لترامب، شون كونلي، أن الرئيس الأميركي سيستطيع القيام بمهامه بغض النظر عن إصابته بالفيروس.

وقال كونلي: «تلقيت تأكيدا مساء الخميس يفيد بأن الرئيس ترامب والسيدة الأولى ميلانيا ترامب أثبتت إصابتهما بالمرض، وهما يبليان بلاء حسنا في الوقت الحالي، ويخططان للبقاء في البيت الأبيض أثناء تعافيهما»، مضيفا: «أتوقع أن يواصل الرئيس القيام بواجباته دون انقطاع أثناء فترة شفائه».

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