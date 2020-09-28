الاتحاد الأوروبي يأسف لاستقالة رئيس الوزراء اللبناني المكلف

قال الاتحاد الأوروبي، الإثنين، إنه يشعر بخيبة الأمل والقلق بسبب استقالة رئيس الوزراء اللبناني المكلف السفير مصطفى أديب، وحث التكتل لبنان على تشكيل حكومة للحصول على دعم مالي من صندوق النقد الدولي.

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وقال مسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، في بيان، إن التكتل ينظر « بخيبة أمل وقلق لاستقالة رئيس الوزراء المكلف مصطفى أديب والملابسات التي أدت إلى قراره»، بحسب «رويترز».