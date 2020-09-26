السفير مصطفى أديب يعتذر عن عدم تشكيل الحكومة اللبنانية

القاهرة - بوابة الوسط | السبت 26 سبتمبر 2020, 10:42 صباحا
السفير مصطفى أديب. (الإنترنت)

أعلن السفير مصطفى أديب المكلف بتشكيل الحكومة اللبنانية الجديدة «اعتذاره» عن عدم الاستمرار في هذه المهمة، وذلك في أعقاب لقاء جمعه برئيس الجمهورية ميشال عون في قصر بعبدا لمناقشة مسار تأليف الحكومة، وفقًا لوكالة «فرانس برس».

ولفت السفير أديب إلى أن اعتذاره عن التشكيل يأتي بسبب «عدم تلبية شروطه من الكتل السياسية بعدم تسييس التشكيل»، مؤكداً أنه مع وصول المجهود إلى مراحله الأخيرة تبين له أن «التوافق لم يعد موجوداً».

وتوجه رئيس الجمهورية ميشال عون بالشكر للسفير مصطفى أديب على الجهود التي بذلها وأبلغه قبول الاعتذار. وحسب بيان للرئاسة، سيتخذ عون الإجراءات المناسبة «وفقاً لمقتضيات الدستور».

وبحسب المبادرة الفرنسية التي قضت لتشكيلها في غضون أسبوعين كان يُفترض تشكيل حكومة لبنانية منتصف الشهر الحالي، ولم يقدم أديب تشكيلة حكومته خلال خمس زيارات قام بها للرئيس عون منذ تكليفه، كان آخرها أمس الجمعة.

وتمثلت المشكلة في إصرار الثنائي الشيعي «حركة أمل» و«حزب الله» على الحصول على وزارة المالية وتسمية وزيرها، وتسمية جميع الوزراء الشيعة، فيما أصر رئيس الحكومة على المداورة الشاملة في الحقائب بدءاً بالمالية، وتولي اختيار وزراء الثنائي الشيعي واختيار الوزراء السنّة والمسيحيين والدروز.

وجرى تكليف مصطفى أديب في نهاية أغسطس الماضي بتشكيل حكومة جديدة خلفاً لحكومة حسان دياب التي استقالت في يوم 10 من الشهر نفسه، على خلفية انفجار 4 أغسطس الذي هز مرفأ بيروت.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

شرطة بيلاروسيا تعتقل العشرات مع استمرار الاحتجاجات ضد لوكاشينكو
دولى
حمدوك: نرفض ربط حذف السودان من قائمة الإرهاب الأميركية بالتطبيع مع «إسرائيل»
عربى
إنتاج الأجسام المضادة لـ«كورونا» خلال 14 يوما من التطعيم
طب وصحة
29 مليون دينار تفجر أزمة الديون في الاتحاد
رياضة محلية
بالصور.. مهرجان ليبيا الزراعي ينطلق في تمنهنت رغم انتشار «كورونا» وقلة الإنتاج
ليبيا
«فرانس برس»: روسيا والصين ترفضان نشر تقرير أممي حول انتهاكات حظر الأسلحة إلى ...
ليبيا
«فرانس برس»: روسيا والصين ترفضان نشر تقرير أممي حول انتهاكات حظر الأسلحة إلى ...
ليبيا
منظمة الصحة تحذر من «احتمال» وفاة مليوني شخص بـ«كورونا» في هذه الحالة
دولى
«ASPI»: السلطات الصينية دمرت آلاف المساجد في شينجيانغ
دولى
كتيبة الضمان تصدر بيانا حول الاشتباكات مع «أسود تاجوراء»
ليبيا
مجموعة العمل الاقتصادية الأممية تناقش سبل معالجة أزمة الكهرباء في ليبيا
ليبيا
بوتين يعرض على الولايات المتحدة تبادل «ضمانات بعدم التدخل» في الانتخابات
دولى
 المزيد من عربى

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

فيتامينات للوقاية من فيروسات الخريف