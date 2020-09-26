السفير مصطفى أديب يعتذر عن عدم تشكيل الحكومة اللبنانية

السفير مصطفى أديب. (الإنترنت)

أعلن السفير مصطفى أديب المكلف بتشكيل الحكومة اللبنانية الجديدة «اعتذاره» عن عدم الاستمرار في هذه المهمة، وذلك في أعقاب لقاء جمعه برئيس الجمهورية ميشال عون في قصر بعبدا لمناقشة مسار تأليف الحكومة، وفقًا لوكالة «فرانس برس».

ولفت السفير أديب إلى أن اعتذاره عن التشكيل يأتي بسبب «عدم تلبية شروطه من الكتل السياسية بعدم تسييس التشكيل»، مؤكداً أنه مع وصول المجهود إلى مراحله الأخيرة تبين له أن «التوافق لم يعد موجوداً».

وتوجه رئيس الجمهورية ميشال عون بالشكر للسفير مصطفى أديب على الجهود التي بذلها وأبلغه قبول الاعتذار. وحسب بيان للرئاسة، سيتخذ عون الإجراءات المناسبة «وفقاً لمقتضيات الدستور».

وبحسب المبادرة الفرنسية التي قضت لتشكيلها في غضون أسبوعين كان يُفترض تشكيل حكومة لبنانية منتصف الشهر الحالي، ولم يقدم أديب تشكيلة حكومته خلال خمس زيارات قام بها للرئيس عون منذ تكليفه، كان آخرها أمس الجمعة.

وتمثلت المشكلة في إصرار الثنائي الشيعي «حركة أمل» و«حزب الله» على الحصول على وزارة المالية وتسمية وزيرها، وتسمية جميع الوزراء الشيعة، فيما أصر رئيس الحكومة على المداورة الشاملة في الحقائب بدءاً بالمالية، وتولي اختيار وزراء الثنائي الشيعي واختيار الوزراء السنّة والمسيحيين والدروز.

وجرى تكليف مصطفى أديب في نهاية أغسطس الماضي بتشكيل حكومة جديدة خلفاً لحكومة حسان دياب التي استقالت في يوم 10 من الشهر نفسه، على خلفية انفجار 4 أغسطس الذي هز مرفأ بيروت.