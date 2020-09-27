مقتل تسعة يشتبه بانتمائهم لتنظيم «داعش» بعد مطاردتهم شمال لبنان

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 27 سبتمبر 2020, 07:19 مساء
الية للجيش اللبناني قرب دراجة نارية استخدمها انتحاري في هجوم على جنود في شمال لبنان، 27 سبتمبر 2020. (أ ف ب)

قتل ما لا يقل عن تسعة مسلحين يُشتبه بانتمائهم لتنظيم «داعش»في شمال لبنان، بعد عملية مطاردة قامت بها قوى الأمن الداخلي، بحسب ما أفاد مصدر أمني  الأحد.

وقالت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي في بيان إن شعبة المعلومات تمكنت من «تحديد مكان تواجد أعضاء المجموعة الإرهابية في منطقة وادي خالد في منزل منعزل»، ثم اشتبكت معهم، ما أدى «إلى قتل جميع الإرهابيين»، دون تحديد عدد القتلى، وفق «فرانس برس».

وكشف مصدر أمني «مقتل تسعة على الأقل من أعضاء المجموعة»، وأشار إلى أنه قد يرتفع عدد القتلى، مع احتمال وجود جثث بين الأنقاض التي خلفتها عملية قوى الأمن، إثر تفجير جزء من المبنى الذي كانوا يتحصّن فيه المسلحون.

خالد التلاوي
وتأتي العملية بعد أكثر من شهر من قيام الجيش وقوى الأمن بمطاردة مشتبه بهم في بلدة كفتون شمال لبنان، وتحديدا مجموعة يقودها المطلوب خالد التلاوي، تورطت في جريمة وقعت في 21 أغسطس في البلدة المذكورة، قتل فيها ثلاثة من أبناء البلدة، هم عنصران من شرطة البلدية ونجل رئيس البلدية بعدما اشتبهوا بسيارة مركونة ليلاً إلى جانب الطريق.

-  لبنان: القبض على مشتبه به في جريمة قتل أربعة جنود

وأوضح بيان قوى الأمن الداخلي أنه تم اعتقال ثلاثة من أصل أكثر من 15 شخصا يشتبه بانضمامهم للخلية الإرهابية. وأعلن الجيش اللبناني الجمعة إلقاء القبض على مشتبه به في قتل أربعة جنود في وقت سابق هذا الشهر خلال عملية دهم.

وقُتل الجنود أثناء محاولتهم اعتقال خالد التلاوي الذي قُتل لاحقاً في اشتباكات مع الجيش في منطقة البداوي قرب مدينة طرابلس الساحلية في 14 سبتمبر.

وكانت قيادة الجيش أعلنت ليل السبت الأحد «استشهاد عسكريين اثنين» إضافة إلى مقتل إرهابي «كان يستقلّ دراجة نارية ويحاول الدخول إلى مركز الجيش» في محلة عرمان- المنية شمال البلاد.
 وعثر بعد الكشف على جثته، على قنابل يدوية و«حزام ناسف كان ينوي (الإرهابي) تفجيره داخل المركز»، بحسب بيان الجيش.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

حمدوك: تطبيع العلاقات مع إسرائيل يتطلب توافقاً بين السودانيين
عربى
وليامز: لن يدور أي نقاش حول أسماء معينة أمام منتدى الحوار الليبي
ليبيا
فلوسنا - (الحلقة 51): مقابلة مع محمد هيثم عيسى وكيل وزارة «صحة الوفاق»
فيديو
أول رجل شفي من الإيدز وصل المرحلة الأخيرة من السرطان
طب وصحة
كيف نجح مخرج مبتدئ في إقناع هوبكينز بفيلمه الجديد؟
ثقافة وفن
ولادة قيصرية ناجحة لأم مصابة بفيروس «كورونا» في بنغازي
ليبيا
وليامز توصي بعقوبات على من يحاول إفساد محادثات جنيف
ليبيا
الصحة التونسية و«تونسيار» تعلنان إجراءات خاصة للوافدين من ليبيا فور فتح الحدود
ليبيا
شرطة بيلاروسيا تعتقل العشرات مع استمرار الاحتجاجات ضد لوكاشينكو
دولى
حمدوك: نرفض ربط حذف السودان من قائمة الإرهاب الأميركية بالتطبيع مع «إسرائيل»
عربى
إنتاج الأجسام المضادة لـ«كورونا» خلال 14 يوما من التطعيم
طب وصحة
29 مليون دينار تفجر أزمة الديون في الاتحاد
رياضة محلية
 المزيد من دولى

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

بالفيديو: السجن لطبيب أسنان أجرى عملية على لوح «هوفربورد»