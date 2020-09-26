لبنان: القبض على مشتبه به في جريمة قتل أربعة جنود

أعلن الجيش اللبناني، الجمعة، إلقاء القبض على مشتبه به في قتل أربعة جنود في 13 سبتمبر الجاري خلال عملية دهم.
وقُتل الجنود أثناء محاولتهم اعتقال خالد التلاوي، المشتبه في تورطه في مقتل عنصرين أمنيين ونجل رئيس البلدية في بلدة كفتون (شمال لبنان) في 21 أغسطس.
وكان التلاوي أطلق النار وألقى قنبلة يدوية بعدما نفذ جنود عملية دهم لمنزله في منطقة البداوي قرب مدينة طرابلس الساحلية في 13 سبتمبر. وقتل ثلاثة جنود في الموقع فيما توفي آخر متأثرًا بجروحه، وفق وكالة «فرانس برس».
وفي وقت لاحق قُتل التلاوي بالرصاص، وقال الجيش في حينه إنه يرأس خلية مسلحة.
بيان الجيش
وأعلن الجيش في بيان أمس أن وحدات من المخابرات والجيش في منطقة حيلان-زغرتا شمال لبنان اعتقلت الجمعة رجلًا ينتمي إلى مجموعة التلاوي، ويدعى أحمد سمير الشامي.
وأضاف البيان أن المشتبه به «متورط في جريمة قتل الجنود الأربعة».
وكانت القوى الأمنية ألقت القبض على مشتبه به آخر في جريمة كفتون في اليوم التالي من حدوثها في مخيم البداوي للاجئين الفلسطينيين.